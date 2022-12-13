開放小三通「藥物恐被搶」？　薛瑞元：現在也可能搜刮寄過去

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情持續低谷震盪，農曆春節將近，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（13）日也赴金門評估未來兩岸小三通恢復防疫業務。衛福部長薛瑞元上午出席健保署虛擬健保卡活動，被問及小三通進度時表示，何時開放還要再談。至於開通後是否會增加藥物需求或壓縮醫療量能？衛福部密切注意中。

▲衛福部長薛瑞元參加健保署活動前受訪。（圖／記者嚴云岑攝）

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本土疫情連4日微幅上升，王必勝昨日在疫情記者會表示，此波疫情已經「走到谷底」，每天都有1萬多例確診，不會回到0例是因為目前防疫措施相對寬鬆，在此前提下一定會有社區低度感染，而感染形成的傳播鏈，也會讓數字再上升；此外，新冠免疫力也會隨時間衰減，無論是接種疫苗或自然感染，時間ㄧ久免疫力就會下降，呼籲民眾只要符合資格，都要盡快接種疫苗，以增加自身保護力。

薛瑞元提到，小三通何時恢復「還需要再談」，王必勝今日已到金門視察，評估開通後防疫應該要怎麼處理比較恰當。

有媒體詢問中國防疫解封後，許多人有醫療需求，是否擔心小三通開通後對岸民眾湧來台灣就醫，造成醫療量能或藥物缺乏？薛瑞元回應，「藥物不一定要等回來才會增加需求，現在也可能搜刮藥物寄過去」。媒體追問哪些藥物有需求增加問題？薛瑞元則表示，「密切注意中」。

強烈大陸冷氣團來襲，本周五起將達到入冬最低溫。薛瑞元提醒，新冠病毒與流感病毒在低溫下會更為活躍，國人應做好保暖，減少心血管疾病發生機率；此外，雖然戶外口罩已解封，仍呼籲民眾到人群聚集場所應該佩戴好口罩。

雖然疫情趨緩，但薛瑞元表示，新冠肺炎何時從第五類將成將成第四類，目前還在討論中，「沒有具體規劃時程時程」。面對立委賴士葆點名為應下台官員，薛瑞元先折手指計算字數，隨後表示，「8個字，把握當下、好好做事。」