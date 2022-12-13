日本最正高中生社長結婚了！16歲花10萬創業爆紅　帥哥老公長相曝

▲椎木里佳有「最正高中生社長」稱號。（圖／IG／rikashiiki）



記者王佩翊／編譯

日本有「最正女高中生社長」之稱的椎木里佳16歲靠著45萬日幣（約新台幣10萬元）成立株式會社AMF，致力於以女學生為中心的網路活動、行銷以及調查，成為日本史上最年輕的社長。而如今25歲的她13日正式宣布與男友步入婚姻殿堂，並在Instagram公開老公長相，再度引發網友暴動。

1997年出生的椎木里佳國三時，在父親的支持下創業，同時兼任董事長與總經理，並出演各大綜藝節目，引發熱烈討論。椎木里佳創立的AMF主要製作各類企劃、活動、影片以及宣傳，並致力推廣女國中生、女高中生文化。

她在創業的同時，也從未放棄學業，先後考進慶應大學高中部、慶應大學文學部，是名副其實的高材生。AMF的名稱則是源自椎木家的家訓「感謝（Appreciation）」、「謙虛（Modesty）」、「全力(Full-Power)」的縮寫。

▲椎木里佳宣布婚訊，老公長相曝光。（圖／IG／rikashiiki）

椎木里佳13日在Instagram上公布婚訊，她寫道，自己和同為創業家的國中學長登記了，兩人從學生時代開始，不但是伴侶，同時也作為好朋友與創業家同伴互相扶持，如今將進一步成為夫妻。由於日本是採夫妻同姓制度，如果雙方皆為日本國籍，則必須統一姓氏。對此，椎木里佳表示，自己會維持原有姓氏，丈夫則是「隨妻姓」。

她同時也公開了新婚丈夫的照片，只見她穿著傳統和服白無垢，俏皮地捏著丈夫的臉頰，可愛照片也吸引大批網友按讚留言。

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