開贓車洗車「搬走整個兌幣機」　戴鴨舌帽穿雨衣...怪盜露餡被捕

▲林姓男子駕駛偷得貨車變裝進入洗車場佯洗車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

48歲慣竊林姓男子竊取小貨車後，夥同33歲劉姓男子，於深夜把車開進自助洗車場佯裝洗車，趁持破壞工具強行破壞兌幣機偷取錢箱後逃逸，由於劉男在寒冷天氣中穿著短褲騎機車偷車，實在太過明顯，警方循線將他逮捕，再追出綽號阿吉的林姓男子，偵訊後將兩人依竊盜罪嫌函請地檢署偵辦。

▲▼兩人持大剪刀破壞兌幣機，將整個錢幣箱強行偷走。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所於6日接獲轄區自助洗車場業者報案，表示有竊嫌於凌晨3時許，駕駛自小貨車到場內佯裝洗車，趁機破壞兌幣機竊取零錢。員警依規定受理並進行追查，發現嫌犯為規避警方查緝，先竊取自小貨車，再趁深夜時分進到洗車場內行竊，期間刻意穿上雨衣、戴上鴨舌帽，意圖混淆警方偵辦方向。

員警經過抽絲剝繭，發現當時車上另有一名共犯劉男在騎機車竊取貨車時，在冷天還穿著短褲的特徵，經比對過濾掌握該劉姓男子身分，員警於12日將劉男查緝到案，他卻支吾其詞，辯稱跟破壞兌幣機的綽號「阿吉」林姓男子只認識幾天，當時只是同車並不知道他在幹什麼，因林男另涉嫌其他竊案，已遭其他警察機關逮捕，全案依竊盜罪嫌函請地檢署偵辦。