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男孩長61公分「巨型浩克手」！　超罕見疾病全世界僅300人患

實習記者任庭儀／編譯

印度16歲男孩卡林姆（Mohammad Kaleem）有一雙「綠巨人浩克般」的手，光是手指到手腕就足足有61公分長，巨型手掌給他的生活帶來許多不便，生活無法自理也沒有學校願意錄取他。據說，這種罕見症狀被稱為局部巨人症，全球只有300人患病。

根據《鏡報》報導，印度賈坎德邦（Jharkhand）16歲男孩卡林姆罹患局部巨人症（localised gigantism），使他的手與其他部位相比起來非常突兀。

這雙「綠巨人浩克般」的手讓村民們都對卡林姆避而遠之，更稱他是「惡魔的孩子」。卡林姆的父親沙米姆（Mohammad Shamim）為了幫助兒子恢復正常四處求醫，也曾在10年前帶他去做手部手術。

然而手術不僅沒有幫助，還使卡林姆的手變得更大、更畸形。卡林姆的親戚透露，他連吃飯、洗澡都需要依靠家人的幫助，而且因為其他孩子們都害怕他，也沒有學校願意錄取他。

卡林姆的主治醫生薩巴帕蒂(S Raja Sabapathy)指出，這種罕見情況被稱為「巨指畸形」（Macrodactyly），通常會導致患者骨骼、皮膚，或其他組織過度生長，也可能使器官和四肢與身體其他部位不成比例，每年只有極少數的病例，全世界僅300人罹患此病。

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