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烏東戰火隆隆！G7考慮加強基輔防空　歐盟將挹注近650億軍援

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基呼籲G7提供更多武器，並幫助烏克蘭取得額外的天然氣。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭武裝部隊總參謀部12日聲稱，俄軍以飛彈、火砲及無人機猛烈轟炸東部及南部目標。七大工業國集團（G7）承諾進一步加強烏克蘭軍事能力，考慮為烏軍提供更多防空系統，歐盟國家也同意再投入台幣近650億資金援烏。

《路透社》報導，烏克蘭東部及南部戰火隆隆，雙方激烈攻防。烏軍12日表示，俄軍砲擊東部城市巴赫穆特（Bakhmut）周圍近20個前線定居點，雖然試圖佔領未果，但持續轟炸導致城市淪為廢墟。在南部被俄軍佔領的梅利托波爾，一座連接該市和郊區的橋樑則疑似被烏軍炸毀。

烏克蘭總統澤倫斯基12日透過視訊會議，呼籲G7提供更多武器，包括現代戰車、火箭砲和更多長程飛彈。G7對此承諾，「將滿足烏克蘭的緊急需求」。

美國白宮也表示，總統拜登11日透過熱線告訴澤倫斯基，華府首要任務就是加強烏克蘭防空能力，澤倫斯基則對美國提供的「前所未有的國防及財政援助」向拜登致謝。

此外，歐盟國家外交部長同意，增撥20億歐元（約新台幣647億）至一個幫助武裝烏克蘭的基金，用於對烏軍援，且未來可能挹注更多。

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）12日直言，若俄軍繼續攻擊平民，將對向烏克蘭提供長程飛彈「持開放態度」，以打擊俄軍無人機發射場。莫斯科則否認針對平民，但這場戰爭已導致數百萬人流離失所，數千平民死亡。

另一方面，澤倫斯基12日也向G7表示，烏克蘭還需要約20億立方公尺的天然氣，才能熬過冬天，因為俄羅斯空襲基礎設施導致數百萬人在零度以下嚴寒中無電可用，能源短缺嚴重。

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