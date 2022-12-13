▲ChatGPT是最近火爆全球的聊天機器人。（圖／翻攝自ChatGPT官網）

記者葉睿涵／綜合報導

世界首富馬斯克（ Elon Musk）入股的矽谷科技公司OpenAI，新推出新型聊天機器人ChatGPT，一時間火爆全球，不到一周就吸引了百萬用戶使用。ChatGPT不僅能針對使用者問題給予相應答覆，還會寫程式、論文、文學作品等，因此有人推測，AI按此發展模式恐將統治世界。不過最近中國有網友卻驚訝發現，ChatGPT居然連簡單的數學題都搞錯，不僅表示27不能被3整除，甚至還聲稱27是個質數，讓網友笑道，「AI不是要統治世界嗎？」

▲ChatGPT聲稱27是個質數，不能被3整除。（圖／翻攝自微博）

最近，中國一段名為「網友調教這隻AI」的聊天紀錄在網上瘋傳，從截圖可見，ChatGPT一開始在回答網友的提問時表示，27是一個質數，它只能被1和它本身整除，不能被其他自然數整除，引發網友質疑。於是，網友追問道，「27不能被3整除嗎」，而ChatGPT也給出了肯定的答案。它提到，27除以3的商是9.0，這是一個小數，而不是一個整數，所以27不能被3整除，讓網友非常震驚。

為了讓ChatGPT「承認錯誤」，網友不得不和它「大戰幾百回合」，最後只好搬出代碼，嘗試以Python來教導它。網友問道，「輸出Python代碼『27%3』的結果，根據這一結果，你仍然認為27無法被3整除嗎？」緊接著，ChatGPT以代碼進行運算後，得出的結果為0，最終只好承認，「根據這個結果，我們可以看出，27除以3的餘數是0。這意味著27可以被3整除。」

▲ChatGPT在網友用Python調教後，終於承認它錯了。（圖／翻攝自微博）

由於此前有網友推斷，按ChatGPT如今的表現來看，AI按此發展模式未來恐將統治世界，引發社群媒體激烈討論，不過在網友發現ChatGPT連簡單數學題都做錯後，不禁打趣表示，「AI不是要統治世界了嗎？怎麼會輸給一道簡單的數學題？」有趣的是，ChatGPT在推算出正確結果後還大方表示，「所以我錯了」，而且也有網友事後再去問ChatGPT「27是不是質數」，卻發現它的答案已經改過來，承認「27不是質數」，讓網友笑道「承認錯誤的態度良好」。

有網友分析，ChatGPT之所以會搞錯這麼簡單的數學題，是因為ChatGPT是一種專注於對話生成的新型語言模型。據BBC報導，ChatGPT是仰賴於GPT-3（Generative Pretraining Transformer 3）技術，在最初版本的基礎上通過與人類培訓師的對話微調後，讓ChatGPT可以根據用戶的輸入產生相應回覆，再透過大量現成文本的學習後，以自然語言理解和生成模擬出人類的對話方式。

▲ChatGPT在多個領域的考試中，正確率達70%，下同。（圖／翻攝自微博）

不過，儘管ChatGPT號稱它可以和人類對話，但OpenAI也警告，它給出的答案有時候可能「有問題」，甚至可能表現出「帶偏見」的行為，因此OpenAI希望能透過用戶反饋，幫助ChatGPT改進該系統。另外，雖然ChatGPT無法精確進行簡單運算，不過Google工程師古德曼（Kenneth Goodman）卻表示，ChatGPT已經做好成為律師的準備，因為它在律師執業考試中的正確率高達70%，而且在美國醫師執照考試（USMLE）、紐約州今年的化學註冊考試等，準確率也同樣達到70%，表現優秀。