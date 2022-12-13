夏威夷「末代公主」逝世享耆壽96歲　熱愛賽馬、與妻相伴25年

▲「夏威夷最後一位公主」卡瓦娜娜科亞（右）與妻子沃絲（左）相伴逾25年，本周以96歲高齡辭世。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

伊奧拉尼宮（Iolani Palace）12日上午宣布，被譽為「夏威夷最後一位公主」的卡瓦娜娜科亞（Abigail Kawananakoa）以96歲高齡辭世。她是夏威夷王國曾經存在的證明，也是許多居民的身分認同象徵，不但熱愛賽馬且成績斐然，更與妻子沃絲（Veronica Gail Worth）相伴逾25年。

伊奧拉尼宮以前是夏威夷王室住所，如今主要做為博物館用途，該機構在聲明中並未說明公主死因。夏威夷州長格林（Josh Green）下令12日起降半旗致哀，直至18日結束，「卡瓦娜娜科亞是夏威夷原住民事業的熱情倡導者，相信她的財富會被用於協助保存夏威夷原住民文化及人民。」

▲卡瓦娜娜科亞中風後捲入信託法律風波。（圖／達志影像／美聯社）



卡瓦娜娜科亞曾經短暫與一名男性訂婚，但多數戀愛對象都是女性，儘管晚年一度中風，並且因此捲入信託法律風波，但堅稱自己並未失去自主能力，更在2017年與當時已相戀20年的沃絲結婚。她熱愛飼養賽馬，2018年入選美國1/4馬名人堂（American Quarter Horse Hall of Fame），被譽為該產業「歷史上居領先地位的女性繁育者」。

此外，卡瓦娜娜科亞公主畢生熱衷慈善及公共事務，包括資助伊奧拉尼宮維護費用、夏威夷原住民學生獎學金，公開反對檀香山鐵路計畫、反對巨型望遠鏡建造等等。她也捐贈末代君主卡拉卡瓦國王（King Kalakaua）及卡皮歐拉尼王后（Queen Kapiolani）的私人物品進行公開展示，包括一枚14克拉鑽石。

▲卡瓦娜娜科亞被許多夏威夷人視為身分認同象徵。（圖／達志影像／美聯社）



儘管夏威夷王國早在1893年被美國商人推翻，卡瓦娜娜科亞也沒有正式頭銜，但據檀香山社區學院的夏威夷語副教授基奧拉納（Kimo Alama Keaulana）所述，夏威夷人非常重視家族系譜觀念，因此擁有高貴血統的公主備受尊崇，被視為「夏威夷王室所有尊嚴、智慧及藝術的縮影」。

不過，夏威夷社運人士李特（Walter Ritte）認為，許多居民對於「上流社會」的公主不感興趣也沒有共鳴，卡瓦娜娜科亞對原住民文化的影響更是微乎其微，「我們不太理解她的角色，以及她能如何幫助我們。」