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2個舅舅9個舅媽！　美女律師爆家族當年「玩很大」

▲李怡貞氣到調高信用卡額度。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞 ）

▲李怡貞。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞 ）

記者崔子柔／綜合報導

美女律師李怡貞經手無數離婚、外遇等案件，她昨（12）日晚間則爆料自家情況，直言「家族企業的家事案件人性的糾葛，瞎郎尬哇必（誰能跟我比）」。

李怡貞昨晚在臉書發文，她翻攝姑姑寫下的文章並分享詢問「有沒有發現什麼亮點」，內容可見，李怡貞姑姑稱「外婆、舅舅在日據時代就遷居日本，大舅是成功的企業家，6個老婆各掌管各企業，小舅事業也小有成就，也有3個老婆」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲李怡貞PO文。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞 ）

姑姑還寫下，「2個舅舅9個舅媽只有一個是台灣人，我只見過其中一個，其餘藉由照片上認識，還搞不清楚誰是誰，我不知道多妻是不是那年代成就」，李怡貞則在留言區自嘲，「奶奶說過我們家族很多八卦…姑姑的舅舅也就是我奶奶的兄弟，當年就是玩這麼大！！！！兩個舅舅九個舅媽，家族企業的家事案件人性的糾葛，瞎郎尬哇必（誰能跟我比）」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲李怡貞留言。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞 ）

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「2個舅舅，9個舅媽，還都相安無事，現在想都覺得不可思議」、「若當年9個舅媽，女性主義抬頭，就革了2個男人的命了」、「那個年代家事律師沒前途」。

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