柯文哲2024總統戰隊曝光！　有意找「黃珊珊」接民眾黨秘書長

▲柯文哲過去常以台北市政為優先，被形容為「放生」黨務。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

9合1大選後，本刊掌握，即將卸任台北市長的民眾黨主席柯文哲一方面已著手布局盤點競選總統辦公室的人事，另也有意重新整頓民眾黨務，親柯人士透露，柯競選總統的基地確定選在北市南京東路上的台玻大樓3樓，近日裝潢已近完工，預計使用2間辦公室，待柯卸任市長後就會正式啟用。

柯的總統競辦團隊將以北市府團隊為核心，據透露，柯近日與民間友人會面時曾表示，總統競辦將由他的高中同學、北捷董事長李文宗統籌，另包括發言人陳智菡、市長辦公室副主任戴于文、社會局長周榆修、市府顧問林有志、悠遊卡公司總經理邱昱凱等人都可望進駐。

▲柯文哲卸任台北市長後，將成立總統競選辦公室，地點在台北市台玻大樓3樓。

至於柯的長年心腹蔡壁如，日前因論文抄襲案請辭立委後，柯仍在思考她的去處，可能入總統競辦、回黨部，或接黨團主任。民眾黨核心幕僚透露，蔡壁如離開立委職務後「失業」至今，柯一直到現在都還未替她安排去處，原以為柯有意讓蔡進駐競選總統辦公室，但也僅限於黨內傳聞，令蔡頗心寒，甚至引來一些親蔡友人也私下替她抱屈，不過，黨內向來有挺蔡、反蔡2股勢力，柯最後如何安排她的人事，預料又會引發內部一些爭論。

▲柯文哲的總統競辦將由他的高中同學、北捷董事長李文宗統籌。

民眾黨務部分，黨內知情人士也透露，10日改選主席及黨代表，柯順利連任後，日前思考黨秘書長職務時，一度有意找黃珊珊接任，但親黃人士向本刊表示，黃現階段無意參與民眾黨務，但「她絕對會幫柯打2024這一仗！」至於黃的下一步，黨內有人點名她投入北市港湖或中正萬華選立委，甚至可列名民眾黨的不分區立委，不過，她將先回法律事務所上班、持續保溫後再評估。

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