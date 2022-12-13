消費者物價指數將公布　美股勁揚528點、台積電ADR跌0.32%

美股12日早盤上漲，道瓊斯工業平均指數上漲 301 點，漲幅 0.9%，收復了前一周的部分跌幅，標準普爾 500 指數上漲 0.6%，納斯達克綜合指數上漲 0.3%。市場期待美國聯準會會議結果和新的通膨數據。