「神號車牌」竟拍出3712萬天價　舉牌美女表情超搶戲

▲曼谷車牌喊出3712萬台幣天價。（圖／翻攝自Facebook／泰國清邁象 Chiang Mai Elephant）



記者崔子柔／綜合報導

國內最貴車牌「8888-88」在2012年以358萬9000元賣出，泰國近日則有一組「9กก-9999」車牌，競標時喊價到高達台幣3712萬元，讓舉牌的美女都忍不住露出驚嘆表情。

超過64萬人追蹤的臉書粉專「泰國清邁象」昨（12）日發文指出，曼谷這組「9กก-9999」拍賣出4500萬泰銖（約3712萬台幣），「應該是泰國目前最高價車牌，也高於台灣最貴車牌近10倍，顯現泰國貧富差距的問題」。

▲貼文引起討論。（圖／翻攝自Facebook／泰國清邁象 Chiang Mai Elephant）



從「泰國清邁象」附的圖片中可見，一位穿著白色單肩禮服的長髮女子舉著「9กก-9999」車牌，她聽見喊出的價格後，也忍不住表情控管失能，瞪大雙眼面露驚嘆。

▲網友留言。（圖／翻攝自Facebook／泰國清邁象 Chiang Mai Elephant）



貼文吸引超過1千人按讚，不少網友留言表示，「應該不會還有人認為東南亞是貧窮國家吧」、「應該是顯現台灣跟泰國之間的貧富差距問題」、「很多國家都這樣啊，印度更誇張」，也有人開玩笑說，「連舉牌小姐一起標走」、「這價錢連拿牌子的一起帶走吧」。