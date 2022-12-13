Netflix哈利梅根紀錄片下半場新預告！　曝王室樂於說謊保護威廉

▲哈利梅根聯手在紀錄片中爆猛料。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

Netflix話題紀錄片《哈利王子與梅根》以上下各3集分批上線，最新3集將於本周四（15日）上線。最新預告內容更為辛辣，哈利砲口從王室移到胞兄，對準英國王儲威廉王子開轟，在紀錄片中暗指王室「樂於說謊來保護我哥」；梅根則說，「我不是只被丟進狼群裡，我是直接被拿去餵狼。」

路透社報導，Netflix為即將上線的新3集作宣傳，在推特釋出了最新的預告，當中哈利直言，「他們樂於說謊保護我哥，他們從來沒有想要說出事實來保護我們。」訪談中有一段，梅根更稱自己當時處境極度被動，「我不是被丟到狼群裡，我是被拿去餵狼。」

日前已經上線的前3集中，內容震撼連連，包括哈利揭露王室成員喜歡玩「骯髒遊戲」，私底下和記者透露其他成員的醜聞，以及因為王室成員的種族歧視，讓梅根受盡委屈，而且也不受到大眾喜愛，還有兄弟與兩位妻子之間的關係角力等。

哈利和梅根對王室的攻擊不斷，而且屢屢丟出敏感又辛辣的話題，去年兩人接受美國電視名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時，更因揭露種族問題、王室霸凌等內部醜聞，一度讓英國王室陷入公關危機。





▲哈利梅根Netflix紀錄片下半場將在15日上架。（圖／CFP）

不過英國王室已經表明，不會對這部系列記錄片給予任何置評。Netflix表示先前邀約王室成員在紀錄片中進行回應，但遭到拒絕；然而一名王室內部消息來源駁斥，Netflix從未問過威廉王子或其他任何王室成員。

哈利和梅根再次成功製造話題，經常被外界批評「藉指控王室來削錢」的2人，在前3集紀錄片上線後引發英國國內輿論，許多英國大小報都對2人的行徑難以忍受。根據《週日郵報》委託民調公司Findoutnow於9日針對英國2065名成年人進行全國性民意調查。結果顯示，有44%的人認為哈利夫婦應該被拔除薩塞克斯公爵與公爵夫人的王室頭銜，僅19%的人不同意。支持拔除頭銜的一方，是允許夫妻倆繼續擁有頭銜者的兩倍多。

42％的民眾認為哈利應該從王位繼承人順位中剔除，僅23％不同意。8%受訪者認為不應該允許兩人參加國王查爾斯三世加冕典禮，不過有31%持反對意見。其中不同年齡層的看法也不同，針對是否拔除王室頭銜，65歲以上受訪者有51%表達支持，但25歲至34歲受訪者中只有16%的人支持。

另一份由Deltapoll進行的民調則顯示，有51%的人認為哈利夫妻受到公平對待，約31%覺得兩人受到不公平對待。