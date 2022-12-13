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日本新版安保戰略　「中國動向」是對國際秩序的最大戰略挑戰

▲▼日本自衛隊。（圖／路透）

▲日本新版安保戰略，明載中國的動向對於國際秩序是「空前的最大戰略挑戰」。（圖／路透）

文／中央社

日本執政聯盟自民黨及公明黨今天召開修訂國家安全保障戰略等國防3文件的會議並達成共識，新版安保戰略將明載中國的動向對於國際秩序是「空前的最大戰略挑戰」。

日本經濟新聞報導，執政聯盟自民黨及公明黨今天針對規範外交及國防基本方針的安保戰略的修訂問題，召開實務人士會議進行討論並達成共識，兩黨預定明天發表內容。這是日本2013年制訂安保戰略以來首度進行修訂。

接下來，日本政府除了安保戰略之外，配合安保戰略的修訂，國家防衛戰略（原名防衛計畫大綱）及防衛力整備計畫（原名中期防衛力整備計畫）等的國防3文件本週將在內閣會議上決定。

新版安保戰略將明載日本將擁有可攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」等，這是日本二次大戰後安保政策的大轉變。此外，新版安保戰略也將記載，俄羅斯對烏克蘭的侵略、中國造成台灣有事的風險增高等國際局勢急遽變化，日本有必要因應，不能僅依賴美軍，有必要建立自立的國防能力。

報導說，國防3文件內容有關對中國的看法，自民黨主張應該使用「威脅」的字眼，但公明黨對此採慎重的看法。防衛戰略的草案當中，原本記載的陳述是「對我國以及區域住民是威脅」，但是自民黨及公明黨最後採取折衷的作法，保留「威脅」的字眼，但刪除「我國以及」這些文字，意在盡量淡化與中日關係的關連。

美國10月公布國家安全戰略，將中國定位為美國最重大的地緣政治挑戰。日本的國家防衛戰略指出，「中國是美國安全保障的最嚴重挑戰」。

日本安保政策的改變牽動防衛省（國防部）預算總額，日本預定2023至2027年度國防預算共編列43兆日圓（約新台幣9兆8126億元），規模是現行的5年防衛計畫預算的1.5倍。

有關防衛預算的財源，日本政府打算採增稅方式補足防衛預算缺口，一年增稅約一兆多日圓。目前的方案是以法人稅、香菸稅、311大地震的復興（重建）特別所得稅作為財源補充。日本政府正與執政黨進行協商，將反映於執政黨稅制修訂大綱。

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