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烏克蘭東部戰況激烈　歐盟擬祭出第9輪對俄制裁

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，下週有重要成果。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭東部戰況激烈，兩軍互有攻防，而歐洲聯盟準備對俄國祭出第9輪制裁。烏克蘭總統澤倫斯基說，他預期在一系列有助平息俄烏戰事的國際奔走後，下週可望有「重要成果」。

●與美法土領袖通話 澤倫斯基：下週有重要成果
俄羅斯入侵烏克蘭戰事已邁入第10個月；烏克蘭總統澤倫斯基分別與美國總統拜登、法國總統馬克宏和土耳其總統艾爾段會談，有透過外交尋求解決衝突的態勢。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間的錄影談話表示一直在與夥伴通力合作，並說他預期在一系列有助平息俄烏戰事的國際奔走後，下週可望有「重要成果」。

自從俄國2月底揮軍烏克蘭以來，澤倫斯基與拜登、馬克宏、艾爾段已有多次對談，但在一天之內分與這3位領袖連串會談的情況卻不平常。

●烏克蘭東部戰況激烈 歐盟擬對俄祭第9輪制裁
烏克蘭參謀總部今天宣布，俄羅斯軍隊用飛彈、無人機和大砲猛轟烏國東部和南部的目標，且由於俄軍持續打擊烏國關鍵基礎設施，數百萬人在冬季零度以下低溫中無電可用。

路透社報導，烏國參謀總部在全國戰報每日更新中說，武裝部隊已擊退俄軍對頓內茨克（Donetsk）地區4個聚落和鄰近盧甘斯克（Luhansk）地區8個聚落的攻擊。

俄軍仍持續攻擊巴赫穆特（Bakhmut）、阿夫迪夫卡 （Avdiivka）和利曼（Lyman）等城鎮，巴赫穆特基本上已成廢墟。俄軍還對康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）的民用基礎設施2度發射飛彈，這些城鎮都位於頓內茨克地區。

在外交方面，歐盟外交部長將討論針對俄國入侵行動的第9輪制裁措施，預計將把近200名個人和實體列入制裁對象清單。

▲▼頓內茨克（Donetsk）遭到砲擊。（圖／路透）

▲頓內茨克（Donetsk）遭到砲擊。（圖／路透）

●烏克蘭彈襲梅利托波爾 頓內茨克、克里米亞傳爆炸
被俄羅斯軍隊占領的烏克蘭南部城市梅利托波爾、親俄人士自行宣告成立的「頓內茨克人民共和國」，以及被俄國併吞的克里米亞半島，前兩天傳出多起爆炸，地點包括一座俄軍軍營。

美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導，在梅利托波爾（Melitopol）發生爆炸之際，俄烏官員都提到，烏克蘭前天發射飛彈攻擊這座城市。

俄國國營媒體另提到，昨天上午有20枚飛彈擊中頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）。另外克里米亞半島（Crimea）也傳出多起爆炸消息，包括一座位於蘇維埃茨科耶（Sovietske）的軍營。

●國際專家小組深入烏克蘭 蒐集俄軍涉性犯罪證據
一個國際法律顧問小組最近幾天持續在烏克蘭收復的赫松市（Kherson）與當地檢察官合作，蒐集俄羅斯軍隊涉嫌犯下性犯罪的證據，這是全面調查的一部分。

路透社報導，媒體先前未曾報導總部設在荷蘭海牙的國際法律事務所全球權利合規協會（Global Rights Compliance）派遣團隊造訪烏克蘭。

俄烏衝突迄今已持續近10個月，這個專家小組深入赫松市協助調查俄軍在烏克蘭的惡行，作為更廣泛國際努力的一環，以支持不堪重負的基輔當局，試圖讓俄羅斯人對據稱在衝突期間犯下的罪行負起責任。

●烏克蘭軍隊攻擊俄羅斯傭兵指揮部 多人喪命
烏克蘭東部盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，烏克蘭軍隊攻擊了俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）成員作為指揮部的一間旅館，造成多人喪命。

接受烏克蘭電視台採訪的蓋戴指出，烏克蘭軍隊攻擊盧甘斯克地區卡季伊夫卡鎮（Kadiivka）的一間旅館。

發布在通訊軟體Telegram的照片顯示，一棟建築大致上已經成為碎磚爛瓦。

蓋戴說：「瓦格那集團指揮部所在的地方，那裡很多人都死了。」

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