印度版逃學威龍　甜警蹲校園3個月破霸凌案

印度一名菜鳥女警最近喬裝醫學院學生,費時3個月,成功以甜美笑容卸下調查對象心防,破獲一宗本無頭緒的校園霸凌案。

「印度時報」(Times of India)今天報導,中部馬德雅省(Madhya Pradesh)印度爾市(Indore)警方7月接獲匿名報案指出,當地一所醫學院發生嚴重高年級生霸凌新生事件。

這些高年級生會把新生叫到宿舍,逼迫他們做一些「猥褻」行為。

由於警方手頭沒有其他線索,案件幾無進展。3個月前,24歲新科女警莎莉妮.喬汗(Shalini Chouhan)到警局報到,被指派加入專案小組。

喬汗偽裝成護理系學生混進校園,每天背著厚重的書包前往學生餐廳,與人交談、蒐集資訊。為免別人起疑,她必須不時離開餐廳假裝上課,一個多小時之後再回來喝奶茶聊天。

