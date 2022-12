莫斯科近郊購物中心「又發生大火」　4天內發生2次

▲莫斯科近郊的一處購物中心發生大火,4天內第2次發生類似的火警。(圖/達志影像/美聯社)

記者林彥臣/綜合報導

莫斯科的衛星城市巴拉什卡(Balashikha)一處購物中心,12日發生大火,而這是莫斯科近郊在短短4天之內,第二度發生購物中心大火的事件。

根據《路透社》報導,緊急事務部在Telegram上發布的圖片顯示,莫斯科郊區有50萬人口的衛星城市巴拉什卡(Balashikha)的一處建材大賣場發生火災,導致部分屋頂坍塌,現場濃煙滾滾。

緊急事務部說,在火勢獲得控制前,已經延燒9000平方公尺(約2700坪)。俄羅斯負責調查重大犯罪的調查委員會(Investigative Committee)說,已經開始調查。

WATCH: #BNNRussia Reports.



A massive fire broke out at the Mega Khimki shopping centre, located on the outskirts of Moscow in the northern suburb of Khimki.#Russia #Fire #Accident pic.twitter.com/S1AA2cfkjl