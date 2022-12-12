秘魯政局動盪示威釀2死　新總統願提前兩年大選

▲祕魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）剛就職，就宣布提早2年舉行選舉。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

秘魯新總統博魯阿爾特今天宣布，她將尋求提早兩年舉行選舉。在遭到罷黜的前總統卡斯蒂約被捕引發抗議，造成兩人喪生後，她也宣布特定地區進入緊急狀態。

法新社報導，秘魯各地示威人士要求舉行選舉、展開全國性罷工以及釋放左派前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）。北部和安地斯山地區（Andean）城鎮的抗議活動尤其激烈。卡斯蒂約試圖解散國會並透過政令進行統治，7日遭到罷黜。

博魯阿爾特（Dina Boluarte）在電視演說中表示：「我理解人民的意志，已經決定主動與共和國國會達成協議，將大選提前到2024年4月。」她強調，將於數日內提出將原定2026年大選提前的法案。

博魯阿爾特並表示，「懷著同樣的愛國情操」，她宣布「在社會衝突嚴重的地區進入緊急狀態，以便和平地」恢復秩序。

原本是卡斯蒂約副手的博魯阿爾特，曾擔任檢察官，上週她在卡斯蒂約遭到彈劾及逮捕後，迅速宣誓繼任為總統。

她於10日公布立場超然的技術官僚組成的內閣，包括8名女性閣員，並任命曾任檢察官的安古洛（Pedro Angulo）為總理。

秘魯全國內陸城巿，包括卡哈麥卡（Cajamarca）、阿雷基帕（Arequipa）、宛卡約（Huancayo）、庫斯科（Cusco）、普諾（Puno）昨天的抗議活動中，示威者要求釋放卡斯蒂約。

當局表示，南部城市安達韋拉斯（Andahuaylas）的示威群眾試圖衝進當地機場而爆發警民衝突，造成兩人死亡，另有至少5人受傷，包括一名警察。

博魯阿爾特在演說中對於有抗議者死亡表達遺憾。

安達韋拉斯巿位在博魯阿爾特故鄉阿普里馬克地區（Apurimac），當局在當地機場部署鎮暴警察，以遏制數以千計示威人士。電視播出的現場畫面可以看到，抗議民眾使用彈弓進行攻擊並投擲石塊，遭警方以催淚彈還擊。秘魯RPP廣播電台報導，有一處警察局遭人縱火。

警方剛證實第一名抗議人士喪命後不久，內政部長賽凡泰斯（Cesar Cervantes）隨即宣布又有一名青少年死亡。賽凡泰斯告訴RPP：「我敦促民眾保持冷靜。」

安達韋拉斯10日爆發的衝突則有16名平民、4名警察受傷。

博魯阿爾特昨晚推文說，「不該有任何秘魯人的性命為政治利益而犧牲。」她重申「對話和拒絕暴力」的立場。

秘魯偏右的國會昨天下午緊急召開臨時會議商討此一危機，但因爆發肢體衝突而休會。上傳社群媒體的影像可以看到議員在議事殿堂上演全武行並且相互推擠。

首都利馬昨天約有1000至2000人進行集會，高喊「卡斯蒂約你並不孤單，人民支持你」，並且揮舞指責「博魯阿爾特和國會」是「腐敗老鼠」的標語，遭警方以催淚彈驅散。

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