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核融合「人造太陽」即將成真？　美國能源部明天宣布重大突破

▲▼美國勞倫斯利佛摩國家實驗室 （Lawrence Livermore National Laboratory）在核融合技術上取得重大突破。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國勞倫斯利佛摩國家實驗室 （Lawrence Livermore National Laboratory）在核融合技術上取得重大突破。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

透過「核融合」技術打造出「人造太陽」取得無限潔淨能源，一直是科學界想要突破的重要領域。美國加州一批科學家就在這個領域上取得重要突破，加上美國能源部也即將在13日宣布一項「重大科學突破」，被外界認為應是此事。

根據英國《金融時報》報導，知情人士說，勞倫斯利佛摩國家實驗室 （Lawrence Livermore National Laboratory）使用一種稱為慣性限制聚變的過程，該過程涉及用世界上最大的雷射轟擊微小的氫等離子體顆粒，在過去2周的聚變實驗中實現了淨能量增益。.

儘管許多科學家認為核融合發電站還需要幾十年的時間，但這項技術的潛力不容忽視，核融合反應不排放碳，不產生長壽命的放射性廢物，一小杯氫燃料理論上可以為一間房子，提供數百年的能源。

▲▼美國勞倫斯利佛摩國家實驗室 （Lawrence Livermore National Laboratory）在核融合技術上取得重大突破。（圖／達志影像／美聯社）

▲核融合技術突破，有望取得無限潔淨能源。（圖／達志影像／美聯社）

知情人士說，美國政府設施的核融合反應產生了大約2.5兆焦耳的能量，大約是雷射2.1兆焦耳能量的120%，並補充說數據仍在分析中。

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）與負責核能安全的赫魯比（Jill Hruby）13日將在「勞倫斯利佛摩國家實驗室」，宣布這項「重大科學突破」。

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