伊朗不到1周處決2抗議者　人權團體：殺雞儆猴

▲ 伊朗首次處決示威者時，民眾在伊朗駐德國大使館前抗議。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

伊朗「米珊報」（Mizan）報導，伊朗今天公開對一名被判殺害兩名安全部隊成員有罪的男子執行絞刑，這是這個伊斯蘭共和國不到一周內第2場與反政府抗議有關的處決。

米珊報報導說：「拉納瓦德（Majid Reza Rahnavard）今晨在（什葉派穆斯林聖城）麥什赫德（Mashhad）公開接受絞刑…他砍死兩名安全部隊成員，犯下發動戰爭反真主罪，因此被判處死刑。」

伊朗8日處決23歲男子謝卡里（Mohsen Shekari），廣受美國和其盟邦譴責。謝卡里因持刀傷害一名安全部隊成員及在德黑蘭擋路而被定罪。人權組織表示，他在接受倉促的審判過場之後旋即被處決，並稱謝卡里曾遭刑求被迫認罪。

國際特赦組織（Amnesty International）先前說，伊朗有關當局正企圖對至少21人判處死刑，還稱這些是「假審判真恐嚇，針對的是參與這波撼動伊朗的抗爭運動人士」。

伊朗22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）9月中旬疑因未戴好頭巾，遭德黑蘭宗教警察逮捕，並於拘留期間死亡，民眾指控警方毒打艾米尼致死，但當局否認。艾米尼之死引發全國大規模示威，為伊朗自1979年伊斯蘭革命推翻王室建政以來所遇到的最大挑戰。