南韓研擬調降企業所得稅　尹錫悅呼籲國會儘速修法：增加企業投資

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球半導體產業環境不穩定性升高，南韓出現研擬調降法人稅（營利事業所得稅）的聲浪，繼南韓國會議長金振杓積極遊說共同民主黨修法通過後，南韓總統尹錫悅今（12）日也叮囑國會應儘速推動修法，他強調調降法人稅能夠減輕企業負擔、增加企業投資意願與創造工作機會。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，尹錫悅12日在首爾龍山總統辦公室與國務總理韓悳洙召開例行性週會，首先他針對預算案延後處理一事感到惋惜，表示在民生經濟前應不分朝野，接著他提到修法調降法人稅的益處，「修訂法人稅法不僅能讓企業達到減稅目的，還能藉此提升企業投資意願、創造工作機會，為民生經濟注入活水。」

針對透過修法調降法人稅的稅率，南韓總統辦公室解釋，「調降法人稅並非僅能讓特定企業受惠，事實上包括多數的小額股東、勞工、合作業者等大多數的國民都能夠受惠。包括中小企業在內，一旦擴大企業在法人稅減免上所受到的優惠，則將增加投資與勞力雇用，進而擴大股東利潤，讓全國景氣進入順循環。」

南韓總統辦公室表示，目前南韓的法人稅稅率為27.5%，不僅略高於經濟合作暨發展組織（OECD）成員國的平均稅率23.2%，甚至比香港（16.5%）、新加坡（17.0%）、台灣（20.0%）等周邊國家與地區還要高。

南韓總統辦公室強調調降法人稅稅率的重要性，「全球經濟發展面臨停滯的狀況下，為了克服眼前危機，必須維持海外企業的投資。一旦在稅務上失去競爭力，則在維持投資的競爭力上勢必也會受到影響。」

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