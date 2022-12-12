英格蘭輸了太絕望！球迷買酒澆愁「花費逾130億」　3萬間酒吧賺飽

▲2022年卡達世足，英格蘭隊球迷在輸掉對法國的比賽後難掩低落。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英格蘭足球代表隊11日在卡達世界盃8強賽中敗給衛冕軍法國隊，遭淘汰出局。外媒就報導，根據倫敦資料分析商的數據，當天晚上全英國有3萬家酒吧人滿為患，啤酒銷量飆升50%，是自2019年底新冠疫情爆發前以來夜店酒吧最繁忙的一天，消費總金額估突破3.5億英鎊（約新台幣131.5億元）。

▲英格蘭球迷當晚在比賽還沒開始之前，酒吧或球迷區就已經充滿了慶祝派對的氛圍。（圖／路透）

根據英國《太陽報》報導，英格蘭球迷在各地舉行了盛大的世界盃派對，據信約有2300萬人觀看了這場「英法大戰」，是自去年2020歐冠盃決賽以來最多的一次體育比賽電視觀眾數，當時有3100萬人觀看三獅軍團在點球輸給義大利而飲恨，這次世足8強英格蘭最後也被法國隊以2比1擊敗，令許多球迷心情相當難受。

英國啤酒與酒吧協會（BBPA）表示，由於賽事在當地時間晚間7點開踢，吸引了許多球迷早點進場開喝，並在店裡待得更久。據總部位於倫敦的數據分析和諮詢公司「GlobalData」數據顯示，世足8強賽當晚，全英國有3萬家酒吧、夜店人滿為患，顧客消費總金額估計達到3.5億英鎊（約新台幣131.5億元），是自2019年12月疫情爆發前以來最繁忙的一天，啤酒銷量衝高50%。

▲英格蘭球迷一個晚上花了130多億新台幣喝酒澆愁。（圖／路透）

一處球迷區28歲管理經理布羅迪（Tom Brodie）表示，他們為了迎接比賽特地多訂了大量啤酒，結果大部分都被灑到地板上，比賽還沒開始就已經賣出3000多品脫的酒，「這裡一整天都有派對的氣氛，唯一的缺點是我們所有英格蘭旗子都被人偷走了。」

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