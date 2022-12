最新奪冠率出爐！阿根廷37％排第一　對克羅埃西亞「0比0進入PK」

▲阿根廷梅西(Lionel Messi)、克羅埃西亞莫德里奇(Luka Modric)、摩洛哥哈基米(Achraf Hakimi)、法國與姆巴佩(Kylian Mbappe)。(組圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

2022卡達世界盃邁入最後4場比賽,根據超級電腦預測,阿根廷依舊是奪冠大熱門,獲勝機率達37%,且對戰克羅埃西亞的準決賽中,外國網站預測,仍會以加時賽0比0進入PK賽。

根據「FiveThirtyEight」網站預測的最新勝率,阿根廷仍是本屆世足的冠軍熱門,闖入決賽機率達64%,奪冠機率達37%;尋求衛冕冠軍的法國,打進決賽的機率為66%,獲勝機率為35%,略低於阿根廷。同樣晉級4強的克羅埃西亞與摩洛哥,奪冠機率則分別為16%與13%。

▲世足勝率。(圖/取自FiveThirtyEight)



外國網站預測,阿根廷與克羅埃西亞的比賽中,很有可能以0比0進入PK賽,而阿根廷勝出機率較高;另外從賠率來看,阿根廷為1.77,克羅埃西亞則為4.80。另外在法國可能以1比0擊敗摩洛哥,法國賠率為1.51,摩洛哥為6.71。

除此之外,在晉級4支隊伍中,法國隊的身價最高,達到10.32億歐元,其次是阿根廷的6.45億歐元、克羅埃西亞的3.77億歐元,而首次踢入4強的摩洛哥,身價僅2.41億歐元,幾乎僅是法國的五分之一。

Sportingpedia on World Cup teams by market value #WorldCup #WorldcupQatar2022 pic.twitter.com/haUxLTDuwn