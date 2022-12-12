泳池慶生趴「床單沾滿噁心血漬」　滿地廚餘垃圾！飯店房務超崩潰

▲馬來西亞檳城一家飯店日前遇上了噩夢般的旅客。（圖／翻攝自Facebook，下同）

記者張寧倢／綜合報導

一群好友住飯店徹夜狂歡慶生，飯店房務隔天開門卻看見令人噁心又憤怒的一幕。馬來西亞檳城一家飯店業者遇到「奧客」，床單沾染多塊大片血跡，泳池邊擺了滿地食物廚餘，浴巾被當作踩腳墊，垃圾桶爆滿，房間四處都能看到空酒罐，根本是清潔人員的噩夢。

檳城公巴（Teluk Kumbar）一家飯店流出多張客人退房後房間內的噁心照片，引發網友眾怒。從被黏在電視上，散落在地上、牆上或泳池各處的氣球以及被隨意丟棄的裝飾品來看，這群住客可能是在此進行慶生活動，不過他們卻把環境弄得一團亂，不僅在電視上黏裝飾氣球，導致整片電視螢幕留下許多殘膠，更可怕的是垃圾問題。

網友@KierahSaidd拍攝的畫面中可見，露天式的泳池邊擺了滿地吃剩的食物廚餘，浴袍或浴巾全被拿出來丟在地上當作腳踏墊，垃圾桶早就塞到爆滿，垃圾量多到掉出來，連體重計上面也被垃圾覆蓋，有些垃圾甚至不丟了，直接丟在地上或桌子上。更噁心的是，床單染了多處大片血漬，看起來疑似是月經的經血。

照片被作成影片上傳大馬臉書專頁「Penang Kini」，馬來西亞網友紛紛憤怒表示，「其實這樣的人也不少，如果有設備損毀要記得求償」、「對這種不負責任的客人，飯店應該要收取額外費用。可憐的工作人員」、「他的房子一定很像老鼠窩」、「這就是讓猿猴住飯店的後果」、「為什麼這麼惡劣，查一下名字列入黑名單，以後不用再來住了，因為這實在讓工作人員太累了。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》