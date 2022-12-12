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1萬年前男子「手握GG」浮雕出土！考古學家納悶：看不懂

▲壁畫上的男子手緊握住GG。

圖文／CTWANT

近期有考古學家發現了距今1.1萬年前的石雕，但是上面的內容卻難倒眾位考古學家，因為石雕上有一名男子被四周的野獸包圍，而男子卻手握著自己的重要部位，如此突兀的畫面讓考古學家是百思不得其解。

根據《Business Insider》報導指出，英國《古物》（Antiquity）期刊日前刊登了土耳其考古學家厄茲多安（Eylem Özdogan）的研究報告。內容指稱厄茲多安於2021年在土耳其東南部的烏爾法地區（Urfa）一處新石器時代遺址發現了一個高約70至90公分、長約3.7公尺的浮雕壁畫。

這幅浮雕壁畫分成兩個場景，左側是一頭公牛與一個人類彼此相看，而右側則是一名男性被2旁的野獸給包圍，但是中間的男性不僅沒有做出逃跑的跡象，反而是手握著自己的重要部位，似乎完全不擔心左右兩旁的野獸。

厄茲多安表示，這幅石雕壁畫是目前已知最早「描述場景」的壁畫，但是對於壁畫中男子手握重要部位的意涵，目前考古學界仍然沒有討論出一個肯定的答案。

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