馬斯克不滿美國防疫措施！呼籲「起訴指揮官佛奇」：要再封鎖一次嗎

▲馬斯克在推特上發文批評佛奇。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

今年高齡81歲的美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）即將於年底前卸任，然而此前他慘遭全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特發文嚴厲抨擊。馬斯克不僅呼籲起訴即將卸任的佛奇，還上傳一張迷因圖諷刺佛奇的新冠防疫政策，該則貼文在發佈後的11個小時內獲得超過80萬個讚。

根據《法新社》，擔任推特執行長的馬斯克首先暗諷在一個人名字後標註性別代名詞的做法，以及右翼組織指控佛奇參與美國新冠肺炎政策的犯罪活動。他發文表示，「我的人稱代名詞是起訴/佛奇」。

馬斯克還上傳一張表情迷因圖，內容顯示佛奇對美國總統拜登表示，「再封鎖一次......我的國王」，顯然是針對先前一再抨擊、但已超過1年多未曾再度在美國實施的新冠肺炎緩解措施。

在新冠肺炎疫情初期，馬斯克便不斷在推特上強調，對於病毒的擔憂是「愚蠢的」，自從他接手掌握推特以來，便已經取消針對新冠肺炎發佈不實訊息的相關政策。

▲美國白宮防疫專家佛奇即將於年底卸任。（圖／路透）

馬斯克的該則貼文在發佈的11個小時內獲得80萬個讚，不過卻也在短時間內引起多方批評。疫苗科學專家兼作家霍泰茲（Peter Hotez）呼籲馬斯克應立即刪除貼文，「由於這種反科學的言論和造謠訊息，導致高達20萬名美國人平白死於新冠肺炎。」

隸屬民主黨籍的參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）則稱讚佛奇在疫情期間引導美國安然度過危機，「馬斯克，你似乎是漫無休止地尋求關注，你能否就此放過一個好人？」

至於大批右翼人士則讚揚馬斯克的發文，包括先前因針對新冠肺炎散播不實消息而慘遭推特停權的共和黨議員葛林（Marjorie Taylor Greene），她在馬斯克掌握推特後得以恢復帳號。

報導指出，美國共和黨議員早前便曾與佛奇在新冠疫苗、口罩，以及其他疫情相關問題上發生過多次爭執，佛奇預計12月辭去白宮首席醫療顧問、以及他從1984年以來擔任的美國過敏與傳染病研究所所長。

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