摩洛哥海外球員立功！　航空公司：準決賽前「加開30航班」飛卡達

▲摩洛哥成為首支闖進四強的非洲球隊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

摩洛哥12日以0比1的成績，在世界盃淘汰賽中擊敗葡萄牙，成為史上第一個踢入4強的非洲球隊，國內航空公司已宣布，將在13日、14日加開30航班，將球迷送到卡達，觀看摩洛哥與法國的準決賽。事實上，摩洛哥出賽26人名單中，有14人出生海外，但他們最終決定替母國出賽，出生於荷蘭的阿姆巴拉特就說，「這裡是我的家。」

根據《路透社》報導，摩洛哥皇家航空（Royal Air Maroc）12日宣布，將在13日、14日增開30個航班，準備將大批球迷送往卡達，替準備在台灣時間15日凌晨3時對戰法國的摩洛哥隊加油，更有許多航空公司推出優惠票價，全國動員力挺，要讓球員感覺就像是在自家主場比賽一樣。

▲摩洛哥移民在法國凱旋門前慶祝國家隊晉級。（圖／路透）



事實上，摩洛哥足球國家隊這次出賽的26人名單中，有14人是出生於海外的移民二代，包含出生於加拿大的門將布努（Yassine Bounou）、出生於西班牙的後衛哈基米（Achraf Hakimi）、出生於荷蘭的中場阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat），還有出生於法國的左路前鋒包法爾（Sofiane Boufal）。

▲摩洛哥後衛哈基米（Achraf Hakimi）效力於巴黎聖日耳曼。（圖／達志影像／美聯社）



這些實力堅強的移民二代球員都在歐洲各大球隊效力，但最終選擇代表母國出賽，哈基米曾是荷蘭青年隊代表，他曾和荷蘭與摩洛哥的主帥進行討論，後來依照職業發展決定代表摩洛哥；同樣曾是荷蘭青年代表隊的阿姆拉巴特，則是出於家庭因素而選擇摩洛哥，「我父母、祖父母都是摩洛哥人，這裡是我的家，當然荷蘭也是，但摩洛哥依舊是特別的。」

▲摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）單屆世界盃3度零封對手，成為首位達成此壯舉的非洲門將。（圖／路透）



摩洛哥皇家足球聯合會（CAF）在歐洲各地都有球探，只要出現有潛力的選手，就會迅速採取行動。主帥雷格拉圭（Walid Regragui）說，先前很多人質疑，尋找出生海外的球員會阻礙本土球員發展，「但今天我們已經證明，每個摩洛哥人都是摩洛哥人，當他來到國家隊時，他就是想要奮鬥，作為教練，我出生在法國，但沒人能動搖我對祖國的心。」

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