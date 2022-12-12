17歲少年關到變大叔　2關鍵證人驚吐「證詞假的」！揭25年冤獄真相

▲曾經是17歲少年的克拉克（Darrell Lee Clark，右）被誤判殺人，關了近25年冤獄，2022年12月才獲釋。（圖／翻攝自Georgia Innocence Project推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

網路自媒體Podcast（又稱播客）內容多元，就像ETtoday節目《我在案發現場》談台灣真實案件，美國一檔真實犯罪Podcast先前也邀請喬治亞州15歲少年命案的2名關鍵證人上節目，沒想到訪談意外揭露了未曝光的新細節，促使當局重啟調查。最終關了25年冤獄苦牢的2名犯人被證明清白，上周已無罪釋放。

根據CNN、《每日星報》報導，喬治亞州15歲少年鮑林（Brian Bowling）1996年10月18日在家中和女友講電話時告訴對方，自己正在用一把槍玩「俄羅斯輪盤」的殺戮賭局，結果鮑林頭部中彈死亡。當年17歲的克拉克（Darrell Lee Clark）與斯托里（Cain Joshua Storey）成為被告，並於1998年依謀殺罪、共謀謀殺罪雙雙被判無期徒刑。

After more than 25 years of wrongful imprisonment, Lee Clark will get to celebrate Christmas with his family this year outside of prison walls- something he has never been able to do as an adult! #exonerated pic.twitter.com/eNoVaVlApR — Georgia Innocence Project (@GaInnocence) December 8, 2022

然而，美國Podcast節目「證明：真實的犯罪」（Proof: A True Crime）於一年半前的2021年，重新談到了這起距今26年前的死亡案件，主持人蘇珊（Susan Simpson）和潔辛達（Jacinda Davis）訪問了當年審判中的2名關鍵證人，其中一名女鄰居透露，警方當年強迫她做出虛假陳述，還威脅稱若不服從就會把她的孩子帶走。當時女鄰居宣稱，2名嫌犯坦承因為鮑林對於兩人先前的竊盜案知道得太多，所以「計畫」殺死他。

另一名於Podcast受訪的男性目擊者則說，當年他對警方說自己親眼目睹的是1976年一次毫不相關但類似的槍擊事件，不僅從未指認過克拉克，也沒看過院子裡有任何人。推翻了警方所稱的，男性目擊者看到克拉克從院子逃走。

潔辛達向CNN表示，她和蘇珊剛開始接觸這個案子時並不抱任何期待，但訪問了更多人之後「明顯感覺到一切都不合理」，最後兩人尋求非營利企業「喬治亞無罪計劃」（Georgia Innocence Project）幫助，由專業律師爭取到重審。弗洛伊德郡高等法院法官與當地羅馬市地方檢察官辦公室審查證據後，同意推翻克拉克的所有定罪，把槍帶到死者家裡的斯托里則被改判過失殺人，減為10年刑期。不過兩人已經蹲了25年冤獄。

He is officially out and was greeted by a huge crowd of family, friends, and supporters! Read more on our blog: https://t.co/QACzPnE3rm pic.twitter.com/3Hv22lY1zf — Georgia Innocence Project (@GaInnocence) December 8, 2022

43歲的克拉克8日從弗洛伊德郡監獄獲釋。克拉克表示，他從未想過自己會在監獄裡度過大半餘生，尤其是為了一些自己根本沒做過的事，「我活在腐敗中這麼久，有人承認這個錯誤對我來說意義重大。」斯托里則說，自己被釋放後的第一個晚上都不敢睡覺，因為怕醒來以後發現「這一切都只是一場夢」，但他相信未來會越來越好，「這麼多年來，我從來沒有讓自己的思想也被禁錮住。」

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