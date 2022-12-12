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C羅發文2300萬人按讚！姆巴佩「留3符號」致意　詹皇、魔獸也力挺

▲▼C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／路透）

▲C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

葡萄牙足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）的世界盃舞台，隨著葡萄牙止步8強結束，他11日發出長文表示，替葡萄牙贏得世界盃是他職業生涯最大的夢想，「我也全力以赴，從未背棄這個夢想。」此篇發文吸引許多大咖球員留言，法國天才前鋒姆巴佩也留下「3個表情符號」致意。

C羅最後一場淘汰賽同樣未列先發，替補上場後多次協助隊友製造射門機會，但仍無法攻破摩洛哥球門，最後留下5屆世界盃8場淘汰賽，上場570分鐘、27次射門0進球的尷尬紀錄，黯然結束在世足的最後一舞。

他11日發文表示，為葡萄牙贏得世界盃冠軍一直是他生涯最大的夢想，「我為此奮鬥，為這個夢想努力。這16年來，我參加5屆世界盃，我總是站在偉大隊友身旁，得到數百萬葡萄牙人民的支持，我也全力以赴，我從未背棄這個夢想，很不幸的，昨天這個夢想結束了。」

▲▼C羅發文2300萬人按讚。（圖／cristiano）

▲姆巴佩留言致意。（圖／翻攝自IG／cristiano）

這篇貼文目前已有超過2300萬人按讚，許多大咖球員也紛紛留言致意，本屆以5顆進球暫居第1的23歲法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）留下了「王冠、感謝手勢、山羊」3個表情符號，感謝一代王者在球場上的付出，而山羊在足球界代表著「永遠最棒的」（greatest of all time）。

▲▼C羅發文2300萬人按讚。（圖／cristiano）

▲比利、小維尼修斯、詹皇留言致意。（圖／翻攝自IG／cristiano）

除了姆巴佩外，巴西22歲前鋒小維尼修斯（Vinicius Jr）也留下「哭臉、感謝手勢、白色愛心」3個符號，而白色愛心代表著C羅的白色皇馬球衣；巴西球王比利（Pelé）也回應，「謝謝你帶給我們的微笑，我的朋友。」

力挺C羅的不只足壇，NBA湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）留下「LEGEND」（傳奇）還有感謝、王冠符號；桃園永豐雲豹職業籃球隊洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也留下一串山羊符號致意。

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