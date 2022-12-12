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世足最美1幕！摩洛哥前鋒牽媽媽「球場共舞」　背後故事超感人

記者陳宛貞／綜合外電報導

摩洛哥在卡達世界盃8強戰以1:0踢走大熱門葡萄牙，成為本屆最大黑馬，也是史上第一支闖進4強的非洲球隊。賽後球員欣喜若狂，過去靠著母親做清潔工賺錢圓夢的前鋒包法爾（Sofiane Boufal）也牽著母親的手，在球場上開心共舞，成為許多球迷心中最美一幕。

球迷拍下的影片可見，摩洛哥擊敗葡萄牙後，包法爾牽著母親的手走到觀眾席前，在歡呼聲中開心揮手，接著轉過身和母親面對面，只見二人互相牽起雙手，隨著球場內播放的音樂起舞，臉上都露出燦爛笑容，接著母子緊緊相擁，一同享受勝利的喜悅，暖心畫面感動許多網友。

▲▼ 摩洛哥前鋒Sofiane Boufal賽後拉著媽媽的手在球場上跳舞。（圖／路透）

▲ 包法爾賽後拉著媽媽的手在球場上跳舞。（圖／路透）

外媒報導，包法爾和母親的笑容背後其實有一段辛酸故事，因為他正是靠著母親擔任清潔工賺取的微薄收入，才得以實現成為足球員的夢想，如今更為國家寫下歷史新頁。

29歲的包法爾出生於法國巴黎，是摩洛哥移民二代，年幼時因父母離異，3個兄弟姊妹都靠母親一個人養大。他過去受訪曾提到，小時候經常看著母親每天清晨6點就出門上班，「她為了我犧牲自己的人生。為了她，我必須成為職業球員。」

他青年時期每個月只花200歐元（約新台幣6460元），其餘的錢都寄給家人，2015年和法甲里昂隊簽約，終於讓母親擺脫清潔工作。16強戰擊敗西班牙後，包法爾也提到，「對我來說，生命中最重要的就是媽媽」，「家人的支持永遠是最重要的」。

8強戰力退葡萄牙後，包法爾則興奮表示，「我希望這場夢不會結束。這一切都太瘋狂了，我們都不想從這場夢中醒來，無法用言語描述這些事，太不可思議了。這是我們應得的，而且這還沒結束。」摩洛哥將於台灣時間15日凌晨迎戰強敵法國，爭奪冠軍戰資格。

►4強最大黑馬！　摩洛哥教頭「接掌國家隊僅4個月」就創紀錄
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