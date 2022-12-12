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哈利梅根被點名「查爾斯加冕典禮」不用來了！紀錄片引爆英人怒火

▲▼ 哈利梅根出席甘迺迪人權基金會（Robert. F. Kennedy Human Rights Foundation）頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利梅根出席甘迺迪人權基金會頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

哈利梅根紀錄片前3集於8日上線，講述兩人從相戀到訂婚的過程，也譴責媒體騷擾、王室未能保護家人，內容招致部分批評與反彈，英國國內更是砲聲隆隆。據傳，一些英國菁英甚至直言，他們希望哈利梅根不要參加明年5月的國王查爾斯加冕典禮。

保守黨籍前數位文化傳媒和體育大臣梅勒（David Mellor）批評，哈利梅根透過出賣家人賺錢，「我認為應該清楚表明的是，英國人不想要他們出現在那裡。他們不應該來加冕典禮。他們絕對不應該來」，如果薩塞克斯公爵及夫人出席，英國人「完全有資格噓」他們。

前保守黨黨魁、現任議員史密斯爵士（Iain Duncan Smith ）表示，「如果他們這麼不喜歡王室家族，為何要參加加冕典禮呢？」英國知名作家弗雷瑟（Antonia Fraser）說，「我希望他們不要來，因為我希望國王和王后成為關注焦點。我擔心，如果他們來了，攝影機會浪費時間在他們身上。他們應該繼續手牽手待在好萊塢。」

英國《周日郵報》委託民調公司Findoutnow調查發現，紀錄片播出後，44%英國人認為「哈利夫婦應該被拔除王室頭銜」，42%覺得「哈利應該被剔除王位繼承人順位」，近1/3不支持「兩人受邀出席明年5月國王查爾斯三世加冕典禮」。

哈利與梅根於2018年5月結婚，2020年1月宣布卸下王室職務並遷居加州，更於2021年3月接受歐普拉訪談、爆料王室內幕，被認為與王室撕破臉，直至今年9月女王過世才返回英國，和家族成員團聚。他們的Netflix紀錄片分為上下2輯，分別在8日與15日上線，而哈利的回憶錄《備胎》（Spare）也預定明年1月出版。


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