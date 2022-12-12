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她打掃驚見「繼父電腦滿滿裸照」　自己竟是女主角！崩潰殺人

▲▼美國加州女子潔德（Jade Janks）被指控下藥悶死繼父。（圖／翻攝Instagram@jadejanksinteriors）

▲潔德（Jade Janks）被指控下藥悶死繼父。（圖／翻攝Instagram@jadejanksinteriors）

記者吳美依／綜合報導

美國加州女子潔德（Jade Janks）被指控下藥悶死繼父，根據檢方說法，幫忙打掃房間時，不小心碰撞繼父的電腦，喚醒螢幕保護程式，卻驚見圖片正是自己的裸照，登入後還挖出更多張。潔德深感震驚不安，最終更為此痛下殺手。

綜合外媒報導，本案發生於2021年1月，但本周才在維斯塔高等法院開庭。檢方表示，64歲的湯瑪斯（Thomas Merriman）先前因為跌倒住院，被繼女潔德接出不久後，被發現陳屍在聖地牙哥郡住家外的垃圾堆下方。

39歲的潔德是一名室內設計師，同時也是非營利研究組織蝴蝶農場（Butterfly Farms）共同創辦人，儘管母親早在2008年與繼父離婚，她卻仍與湯瑪斯保持密切關係。至於潔德的裸照是10多年前與當時男友合意拍攝，目前仍不清楚為何落入死者手中。

▲▼美國加州女子潔德（Jade Janks）被指控下藥悶死繼父。（圖／翻攝Instagram@jadejanksinteriors）

▲潔德是一名室內設計師。（圖／翻攝Instagram@jadejanksinteriors）

副地方檢察官德爾波蒂略（Jorge Del Portillo）說，潔德發現繼父保存自己的裸照後「極度不安」，並且開始籌畫謀殺計畫。她把湯瑪斯接回家後，餵食大量安眠藥，並且使用塑膠袋讓對方窒息身亡，「這不是意外，而是蓄意謀殺。」

根據檢方出示的一系列簡訊，潔德傳訊息給友人表示，「我剛剛給他餵了一大堆藥，在迪克西蘭（Dixieland）停下來喝威士忌然後拖延時間」、「他醒了，我真的不想成為做這件事的人。我一個人扛不動他…他醒來的時候，我要拿棍子打他的頭。」

不過，潔德本周出庭時拒絕認罪，她的辯護律師卡洛斯（Marc Carlos）也向陪審團表示，湯瑪斯是一名酒鬼，更可能死於健康狀況不佳和跌倒受傷後的用藥行為，「你們將找不到任何證據顯示他是被悶死的。」

 

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