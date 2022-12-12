澤倫斯基罕見與「美法土3國總統」會談　下周將有重要成果

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基11日與美國總統拜登、法國總統馬克宏與土耳其總統艾爾段進行會談後表示，烏克蘭將持續與外國夥伴合作，且下星期一系列的外交活動將在解決烏俄局勢上取得重要成果。

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）罕見與拜登、馬克宏及艾爾段同時展開四方會談，他會後表示，「我們一直在與合作夥伴合作，預計下周一系列的國際活動將在解決烏克蘭局勢上取得重要成果。」

澤倫斯基說，他相當感謝拜登（Joe Biden）提供前所未有的國防與財政幫助，同時討論了如何透過有效的防空系統幫助烏克蘭人民；另外他和馬克宏（Emmanuel Macron）就國防、能源、經濟和外交持續了一個多小時有意義的對話。

澤倫斯基同時與艾爾段（Tayyip Erdogan）針對確保烏克蘭糧食出口進行了非常具體的會談。在烏俄戰爭爆發的前幾個月，土耳其在和平談判中扮演了調停者的角色，土國也在7月和聯合國簽署協議，重新開放烏克蘭黑海港口的糧食出口，以緩解國際間因俄羅斯入侵而造成的糧食危機。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）上星期表示，莫斯科幾乎失去了對西方的信任，這會讓烏克蘭問題難以解決，更可能讓烏俄衝突變成持久戰。烏俄衝突發生至今已超過9個月，且沒有任何進行和平談判的跡象；莫斯科形容這場戰爭是「特殊軍事行動」，烏克蘭及其盟友則指出，這是無端的侵略行為。

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