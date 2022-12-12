葡萄牙淘汰抓戰犯！民調：全國僅9%怪C羅　過半數批「教頭的錯」

▲ 桑托斯與C羅於世界盃小組賽葡萄牙對南韓賽事。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

葡萄牙在卡達世界盃8強戰以0:1敗給非洲大黑馬摩洛哥，無緣晉級4強。當地媒體賽後發起民調抓戰犯，顯然認為爭議纏身的足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）應該背鍋的人並不多，但有高達近52%民眾認為教頭桑托斯（Fernando Santos）該為輸球負責。

葡萄牙媒體《球報》（A BOLA）11日發起投票調查，「誰該為卡達世界盃失利負責？」結果顯示有51.8%民眾認為桑托斯該負起最大責任，22.3%認為球員沒有發揮預期實力，9.7%認為摩洛哥隊太強，9.3%認為是C羅的錯，6.9%則歸咎於裁判。

《球報》12日又調查民眾對於桑托斯是否該繼續擔任主帥的想法，結果有高達93.5%民眾希望他走人，僅6.5%希望他留任。網友也留言批評，「他應該一回國就辭職，讓其他有想法的人接掌球隊」、「桑托斯不該再繼續擔任主帥，他已經證明他無法利用他擁有的資源」。

顯然葡萄牙民眾大多認為國家隊出局該由桑托斯背鍋，更要求他辭職下台，不過他目前並未辭職，僅稱回國後會與足協主席見面，討論過後再做決定。

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