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南韓前總統文在寅棄養2隻豐山犬　移交光州動物園飼養

▲▼金正恩贈與文在寅的2隻豐山犬熊熊（右）、松江，已被轉送至光州的動物園。（圖／CFP）

▲金正恩贈與文在寅的2隻豐山犬熊熊（右）、松江，已被轉送至光州的動物園。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統文在寅先前傳出因預算問題而罷養2隻豐山犬熊熊（곰이，母）、松江（송강，公），最後成功將2隻豐山犬交還給目前由尹錫悅政府管理的總統紀錄物館，並由慶北大學動物醫院代為照顧。最新消息指出，熊熊、松江已經成功來到光州，未來將由光州的牛峙動物園撫養，並在規定時間內開放民眾參觀。

根據韓媒《News1》，豐山犬熊熊、松江是2018年9月在平壤召開文金會時，由北韓最高領導人金正恩送給文在寅的「和平禮物」，熊熊與松江在回到首爾後又生下了6隻幼犬，其中一隻幼犬星星（별이，母）交由光州牛峙動物園領養，其餘5隻幼犬則分別交由首爾、仁川、大田的動物園領養。

文在寅今年5月卸任總統後，雖受託代為繼續照顧身為總統紀錄物的熊熊、松江，但礙於無法自行承擔飼料費、醫療費、照顧費等龐大開銷，加上相關預算編列立法過程又受到阻礙，最後文在寅只好發文表示棄養，將熊熊、松江還給總統紀錄館。

總統紀錄館曾經詢問首爾、大田、仁川等飼養豐山犬的動物園，有無意願照顧熊熊與松江，不過最後只有位於光州市北區生龍洞的牛峙公園（動物園）挺身而出表示有撫養意願。

▲▼金正恩贈與文在寅的2隻豐山犬熊熊、松江，已被轉送至光州的動物園。（圖／達志影像／newscom）

▲▼2隻豐山犬熊熊、松江將依專家建議飼養在室內。（圖／達志影像／newscom）

▲▼金正恩贈與文在寅的2隻豐山犬熊熊、松江，已被轉送至光州的動物園。（圖／達志影像／newscom）

熊熊、松江本月9日從慶北動物醫院來到光州，今（12）日上午終於現身於牛峙動物園管理事務所前，未來將在1.5坪大的飼育空間生活。園方表示，熊熊與松江未來會分別在上午、下午進行共2次散步，每次散步時間為2小時，基於狗身安全，只在散步時間內開放給民眾參觀。

園方透露，熊熊與松江將依照專家建議飼養在室內，且考量到熊熊的身體狀況，2隻狗將會分開飼養。據悉，熊熊與松江分別誕生於2017年3月、11月，至今已滿6歲，換算成人類年齡約為30歲。

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