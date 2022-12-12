24歲女牙醫拒絕求婚　被40男「硬闖她家綁架」暴打家人畫面曝光

▲女牙醫被40名男子綁架。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度泰倫加納邦發生一起誇張案件，一名24歲女牙醫因為拒絕一名男子求婚，竟然遭40名男子綁架，這群暴徒擄人時還刻意破壞受害者房屋與車子。現場影片中還可看到，暴徒們集體攻擊受害女子的家人，目前受害女子已被安全救出，並逮捕相關凶嫌。

事件9日發生在蘭加雷迪縣(Rangareddy)的阿迪巴特拉村(Adibatla)，從網路流傳影片可看到，一群男子聚集在女牙醫維沙利(Vaishali)家前，硬闖進去並且把人擄走，還可看到試圖阻止事件的男親戚，被眾人圍毆。

受害者爸媽報案表示，「約100多名男子闖進他們家，破壞財物並且把女兒帶走」，指控主嫌是名叫雷迪(Naveen Reddy)的男子，這人一直在追求騷擾他們女兒。

警方後來逮捕到18名涉案男子，他們都是雷迪經營茶店的工人，雷迪向他們謊稱，「他的妻子拒絕和他住在一起，需要幫忙」，成功讓40人一同前往。警方表示，目前雷迪仍然在逃中，受害女子已經獲救並安全回到家中。