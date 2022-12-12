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基督教台播「反同節目」遭處分　韓法院判敗訴：不應侵犯宗教自由

▲▼南韓法官判決，允許A某不用摘除子宮，就能將性別從女性訂正為男性。圖為2017年首爾同志遊行。（圖／達志影像）

▲南韓基督教電視台不滿製播反同節目遭處分，因此提出行政訴訟。圖為2017年首爾同志遊行。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓電視頻道CTS基督教TV曾於2020年7月製播討論《差別禁止法》（反歧視法）的節目，邀請具有反同傾向的牧師與律師為來賓，在探討性少數族群時具有偏頗的歧視性言論，導致該節目被通訊委員會祭出處分，電視台向行政法院提出訴訟後勝訴。法官認為，通訊委員會的處分恐怕已侵害基督教的宗教自由。

根據韓媒《News1》，電視台CTS在南韓當地是頗為知名的基督教傳教頻道，該頻道曾經於2020年7月1日播送具有反對性少數族群傾向的節目，節目以「必須極力阻擋差別禁止法（反歧視法）通過」作為探討方向，邀請具有反同傾向的牧師、親基督教的律師作為主要發言來賓。

這些來賓們在節目上表示，「差別禁止法的通過旨在宣揚同性戀」、「同性戀起源自快樂」、「孩子們在軍隊裡當兵時可能遭受性侵，這些加害者們只要說『我是同性戀者』就能不被處罰」、「科學家們檢驗、分析全球48萬人的基因樣本，發現並不存在所謂的同性戀先天基因，因此必須從同性戀中脫離」、「同性戀是不道德的」、「生兒育女是透過捐精、捐卵，我要怎麼教小孩」、「同性戀會導致肉體產生傳染性疾病」。

▼來賓在該節目針對同性戀發表許多偏頗言論。

南韓放送通訊審議委員會（KCC）認為，該節目一方面探討能引起社會爭議、且在社會上對立面嚴重的《差別禁止法》與同性戀相關議題，一方面卻又邀請言論偏頗的來賓出席，不僅無法平衡反映關於該法條的各種看法，甚至部分來賓還將自己的主觀看法扭曲為事實，因此向CTS祭出「注意」處分。

電視台CTS對此感到不滿，於是提出行政訴訟。根據南韓法律界透露，首爾行政法院行政13部近日針對該起訴訟案作出判決，最終判處CTS勝訴、放送通訊審議委員會敗訴，原因是放送通訊審議委員會侵害基督教的宗教自由。

部長法官朴正大（박정대）在判決中表示，若無法顧慮到具體的差異性，且套用制式的標準審查節目是否具有客觀、公正、平衡報導，恐怕會過度限縮頻道的多元性，且CTS是以基督教傳教、教育為頻道設立理念，向教友收取捐款作為主要財政來源，相比之下從公共機關收取的補助款來源在比例上低很多。

法官認為，「審查頻道節目時，應該斟酌媒體頻道的特性。」

▲▼安哲秀認為首爾同志遊行「穿著裸露」、帶有高度性暗示，舉辦時應遠離市中心。（圖／達志影像）

▲南韓政治人物安哲秀認為首爾同志遊行「穿著裸露」、帶有高度性暗示，舉辦時應遠離市中心。（圖／達志影像）

至於節目上的發言，法官認為這僅只屬於來賓的主觀性意見，「拜網路媒體發達所賜，一般民眾不難接觸到同性戀相關研究成果。由此看來，並不必太過擔心收視群眾將來源不明的資訊與事實互相混淆。」

另外，法官也認為放送通訊審議委員會的制裁措施恐有侵犯宗教自由的疑慮。對此，放送通訊審議委員會不滿一審的判決結果，已經提出上訴。

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