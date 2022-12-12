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擊敗英格蘭嗨爆　巴黎香榭大道午夜暴動⋯警狂射催淚彈

▲▼卡達世界盃8強賽結束後，巴黎街頭發生暴亂。（圖／路透社）

▲摩洛哥力克葡萄牙，加上法國擊敗英格蘭，讓巴黎球迷紛紛上街狂歡慶祝。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

法國國家足球隊11日在卡達世界盃8強賽擊敗英格蘭，法國首都巴黎上萬名球迷嗨翻上街慶祝，未料到了深夜時分氣氛逐漸變調，多處地點慶祝狂歡活動演變為暴亂，最終巴黎警方朝群眾發射催淚彈驅離，並逮捕至少74人。

綜合外媒報導，當天稍早在摩洛哥和葡萄牙的比賽後不久，巴黎著名的香榭麗舍大道周邊就已經聚集了成千上萬名球迷，而當法國隊以2比1氣走英格蘭後，大約還有2萬多人走上巴黎街頭狂歡。

然而，原本狂歡的氣氛很快就演變為警民暴力衝突，到了當地時間午夜左右，有鬧事者趁機砸破路邊商店玻璃、縱火焚燒機車，手持鎮暴盾牌的警察則出現在街頭，與手拿煙火的狂歡民眾對峙，甚至有民眾朝警方投擲石塊、木塊等雜物，警方則動用催淚瓦斯驅離民眾。

▼巴黎街頭球迷施放信號彈狂歡。（圖／路透社）

▲▼卡達世界盃8強賽結束後，巴黎街頭發生暴亂。（圖／路透社）

根據《巴黎人報》報導，至少有74人被警方逮捕。另外也有影片在社群媒體上瘋傳，畫面顯示似乎有球迷遭警察用警棍毆打，影片背景還能聽見玻璃被打碎的聲音，明顯雙方衝突十分激烈。法國當局已經宣佈，將出動1200名警力進行善後工作。

本屆世界盃8強上演「英法大戰」，兩隊以1比1平局進入下半場，法國隊老將吉魯（Olivier Giroud）在比賽第78分鐘頭槌破網取得致勝分，而英格蘭於84分鐘獲得第二次12碼罰球機會，未料隊長凱恩（Harry Kane）踢失錯過機會，最終「三獅軍團」就以1比2敗給「高盧雄雞」，無緣晉級4強。這也是英格蘭隊史上第7次止步於世界盃8強。

▼巴黎警方動用催淚瓦斯驅散群眾。（圖／路透社）

▲▼卡達世界盃8強賽結束後，巴黎街頭發生暴亂。（圖／路透社）

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