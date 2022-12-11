婦人逛街遇襲慘成「人彘」　乳房、四肢當眾被切下

▲45歲婦人在街上突然遭人砍斷手腳。（圖／翻攝自推特）



圖文／CTWANT

印度東北部比哈爾邦（Bihar）近日發生一起45歲婦人突然遭人砍掉胸部和四肢慘成人彘的事件，這名婦人當場倒臥血泊中，雖然事後民眾報警將她送醫仍因重傷身亡，這起駭人命案警方事後逮捕了兩名凶嫌，而犯案原因疑似是婦人借錢不還。

綜合印度媒體報導，這起事件發生在比哈爾邦巴加爾布爾區(Bhagalpur) 皮爾帕蒂(Pirpainti)當地市場，45歲婦人德維(NeelamDevi)3日走在大街上時，突然遭男子持刀攻擊，德維當場被割下手腳、耳朵、鼻子和胸部，德維慘成「人彘」倒在血泊中，路人見狀後連忙報警，並將她送醫急救，遺憾的是德維因為傷勢太重宣告不治。

▲婦人胸部、四肢被歹徒當眾切下，最後失血過多而亡。（圖／翻攝自推特）



根據警方表示，死者身上一共中了十多刀，包含私處都被砍傷，死亡原因為失血過多，而死者的丈夫艾索克(Ashok Yadav)表示，「妻子當天前往市場購物，本來預計搭三輪車回來，然而她要返回時路上剛好沒車，便打算步行回家，結果半路上遇到凶嫌，對方看到她後突然追她，砍掉她的乳房」。

警方事後逮捕兩名兇嫌，分別為62歲男子米揚（Shakil Miyan）及其兄弟，主要下手的是米揚，據悉德維生前因欠米揚錢還不出才遇害。

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