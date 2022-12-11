4強最大黑馬！　摩洛哥教頭「接掌國家隊僅4個月」就創紀錄

▲ 摩洛哥勇闖4強，賽後將教頭雷格拉圭拋高慶祝。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達世界盃4強出爐，本屆最大黑馬摩洛哥以1:0力退大熱門葡萄牙，成為史上第一支闖進準決賽的非洲球隊，創下新紀錄，更驚奇的是主帥雷格拉圭（Walid Regragui）接任教頭至今其實只有4個月，卻在這麼短的時間內寫下傳奇。

《體育首爾》指出，摩洛哥的崛起不是偶然，也不是靠籤運。想從F組脫穎而出難度不低，靠著PK大戰力退冠軍隊伍巴西的克羅埃西亞同樣來自F組，摩洛哥卻能在小組賽踢和克羅埃西亞，擊敗比利時和加拿大，以分組第一之姿順利晉級。

接下來的淘汰賽中，摩洛哥先是擊退西班牙，面對以6:1大勝瑞士的葡萄牙，也能繼續維持0敗紀錄，再加上獲得阿拉伯世界球迷的龐大支持，簡直將世界盃變成自家主場，實力和環境都成為黑馬之旅的動力。

帶領球隊創紀錄的雷格拉圭現年47歲，在國家隊教頭之中相對年輕。他過去在摩洛哥是有名的國腳，但在國際足壇知名度不高，沒想到卻以教頭身份一鳴驚人。

更神奇的是，雷格拉圭是在今年8月才被任命，至今只經過短短4個月。因為前教頭哈利霍季奇（Vahid Halilhodžić）和足球協會發生摩擦，倉促卸下大位，才由雷格拉圭接任。

事實上，摩洛哥擁有恩納斯里（Youssef En-Nesyri）、齊耶赫（Hakim Ziyech）、哈基米（Achraf Hakimi）和阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）等多名實力堅強的旅外球員，雷格拉圭也能善用這些球員，以勝利證明實力。

戰勝葡萄牙過後，狂喜的摩洛哥球員紛紛簇擁雷格拉圭，將他拋到空中開心慶祝，雷格拉圭後來也在球場上和為他們加油的球迷互動。而摩洛哥4強戰將對上強敵法國，不過不論是否能踢進冠軍戰，雷格拉圭已經成為摩洛哥人民心中的傳奇人物。

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