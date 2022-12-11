媽偷吃25歲鮮肉一次就中　女兒收神秘簡訊才知身世！對比照太驚人

▲美國一名女子蓮恩（Lane），日前透過一則匿名簡訊得知，自己的生父另有其人。（圖／翻攝自TikTok／@laneiscool14）

圖文／CTWANT

家住美國紐約市的一名女子蓮恩（Lane），日前收到一封匿名簡訊，建議她去驗DNA，沒想到自此揭開了不為人知的身世，原來扶養自己多年的爸爸不是親生父親。

據外媒《紐約郵報》報導，蓮恩在網上分享自己的離奇身世，表示在去年1月收到了一則「建議去驗DNA」的匿名簡訊。原本她不以為意，想說可能是新的詐騙手法，因此在收到簡訊的最初已讀不回。

直到後來，蓮恩在視訊通話時和閨蜜提及此事，對方覺得若回覆此則簡訊其實也無妨；她照著閨蜜的話做，孰料這個無心之舉，竟改變了自己的一生。

蓮恩看到匿名者提供的資料與紀錄心後生疑竇，認為媽媽對她的身世有所隱瞞，並以此試探性地詢問媽媽；沒想到媽媽竟說，她在35歲那年回大學就讀在職進修專班時，遇到一名25歲帥哥，雖然彼此相差10歲，但依舊難抵好感，隨後2人天雷勾動地火，但媽媽強調「只有一次」。媽媽還說，該名帥哥來自英國，後來懷孕時雙方曾在校園碰面，面對帥哥開口詢問，「肚子裡的孩子是我的嗎？」她選擇否認，還告訴對方不要再往來。

蓮恩聽完媽媽的一番說詞後嚇傻，沒想到看似溫婉的媽媽竟有這樣的過去；之後蓮恩決定去做DNA檢驗，得知原來扶養自己多年的爸爸不是親生父親。同時，她想起了那則神秘簡訊，最後藉此成功聯繫上當初和媽媽一見鍾情的25歲英國帥哥，並透過匿名者寄來的一張照片，由此確信，照片中的男子就是自己多年來未曾相見的親生爸爸，因為從眉毛、眼睛、鼻子、嘴型、頭型到下巴，幾乎可以說是翻版。





▲蓮恩收到匿名者傳來的照片，確定了照片中的男子就是自己未曾謀面的生父。（圖／翻攝自TikTok／@laneiscool14）

蓮恩才發現，原來匿名簡訊是由生父的姪子所傳；對此，生父的姪子透露，因為蓮恩的生父不想打擾她的生活，自己便自作主張傳了簡訊。生父則表示，過去曾收到蓮恩的媽媽寄給他蓮恩2歲時的照片與聖誕節賀卡。自此之後就開始默默關心這名未曾謀面的女兒，還曾想到蓮恩工作的髮廊剪髮，不過被家人及時勸住。因為家人擔心蓮恩在為他剪髮時，看到相似的五官後一定就會立刻認出來。

蓮恩說，原來生父在自己成長的歲月中一直都有在默默關注，一直到她後來交了男友並結婚生子。她還指出，和生父成功取得聯繫後，彼此很有話聊；不過，蓮恩強調，對於媽媽當年偷吃的行徑至今仍無法釋懷，所以暫時沒和媽媽聯絡。至於被問及如何看待另一名扶養自己多年的父親，她則表示，「我覺得我現在像是有2個爸爸。」

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