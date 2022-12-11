40多歲女「快篩陽確診」　居家照護1天死亡！

▲今中重症。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增14034本土個案，另增38例死亡個案。死亡個案中有1例40多歲女性，12/5快篩陽性，12/6在家中死亡。

發言人莊人祥表示，該個案本身有慢性精神疾病，12/5快篩陽性，有到醫療院所就醫，研判確診，後續在家居家照護，隔日在住居所死亡，死因可能是心肌梗塞加上新冠肺炎。

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今日新增38例本土病例死亡個案，為16例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月25日至12月8日，死亡日期介於7月29日至12月8日。

另外，今日新增14,034例本土病例，為6,369例男性、7,658例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,407)例，臺中市(1,916)例，高雄市(1,750)例，桃園市(1,647)例，臺北市(1,384)例，臺南市(1,080)例，彰化縣(713)例，新竹市(441)例，新竹縣(431)例，屏東縣(366)例，苗栗縣(328)例，雲林縣(312)例，嘉義縣(216)例，宜蘭縣(213)例，南投縣(213)例，花蓮縣(154)例，基隆市(152)例，嘉義市(142)例，臺東縣(78)例，金門縣(56)例，澎湖縣(33)例，連江縣(2)例。另外今日並無新稱特殊重症個案。