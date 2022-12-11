汐止消防隊遭惡作劇！遭冒名訂580元便當　隊員救完火掏腰包認購





▲汐止消防隊10日外出救火，卻遭冒名惡作劇訂便當。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

新北市明燈路瑞芳分局10日傍晚地下室冒煙起火，新北市消防局第六隊緊急派員到場協助救災，卻沒想到第六大隊馳援火警，確有民眾假冒消防隊名義向排骨外送電訂便當，新北市消防局第六大隊值班人員因隊員全部外出救火，無法查證先代墊便當錢收下，等到救災人員返隊後，才發現無人向業者訂便當。

第六大隊劉姓隊員無奈透過臉書「汐止集團」PO文反映，希望民眾別再惡作劇造成辛苦救災人員困擾；店家得知此事後表達善意願意退款，但消防人員表示隊員後來自掏腰包認購便當食用，感謝店家好意。

新北市消防局第六大隊指出，馳援瑞芳明燈路火警完返隊，值班人員詢問外勤隊員有無訂便當（5個便當加1個綜合焿，共580元），經隊員表示當時正忙著救火工作，根本沒時間訂便當，值班人員這才驚覺遭人冒名機關訂便當惡作劇。

所幸民眾惡作劇代訂的便當數量不多，所留存的手機「098787287」不僅號碼不全、無法聯絡，該組號碼諧音也是「恁就白吃」，擺明惡搞消防隊員；但隊員救火後剛好沒吃晚餐，紛紛掏腰包將惡作劇便當認購享用，避免讓墊錢支付的值班人員虧損。

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