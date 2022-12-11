下面痛1個月！超音波驚見「寄生蟲入侵睪丸」　陰囊狂扭開趴

▲ 寄生蟲讓男子下體腫痛持續一個月。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度一名年輕男子下體腫痛持續一個月，終於忍不住就醫求助，才發現睪丸裡竟住著寄生蟲，在他的陰囊裡不斷扭動，甚至導致性功能障礙，所幸接受治療後寄生蟲已經消失。

這起案例8日發表於《新英格蘭醫學雜誌》，印度新德里一名26歲男子因下體疼痛，前往Max Super專科醫院就醫，醫師竟發現有寄生蟲在他的睪丸中扭動，彷彿在跳舞開趴一般。

事實上，男子在就醫以前已經感覺下體不適許久，陰囊疼痛和腫脹持續長達一個月，還出現低燒症狀，接受超音波檢查後馬上就發現這些寄生蟲，血檢也進一步證明這項結果。

醫師確認他體內的寄生蟲為班氏絲蟲（Wuchereria bancrofti），這種寄生蟲在亞洲、非洲、西太平洋及中南北洲部分熱帶、亞熱帶地區經由蚊子傳播，成蟲壽命5至7年，交配後10年內可產下數百萬隻微絲蟲（microfilariae），而微絲蟲會引發淋巴絲蟲病（lymphatic filariasis）。

淋巴絲蟲病會導致組織腫脹（淋巴水腫）、象皮病（elephantiasis），男性則會出現陰囊腫脹。因為淋巴管中的寄生蟲會阻礙淋巴流動，導致淋巴水腫。患者會出現發燒、發冷、皮膚感染、淋巴結疼痛等，通常會在5至7天後減緩。其他可能的症狀包括睪丸炎，且會伴隨疼痛、迅速腫脹和附睾炎。

報告指出，陰囊超音波檢查顯示寄生蟲在他體內出現「絲狀舞蹈徵象」（Filarial dance sign），代表已經進入淋巴管的寄生蟲在其中扭動，導致淋巴管擴張和性功能障礙。

男子接受為期3周的抗寄生蟲藥物乙胺嗪（Diethylcarbamazine）治療，這種藥物可殺死微絲蟲和一些成蟲。所幸他的症狀消失，後續檢查也未發現「絲狀舞蹈徵象」。

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