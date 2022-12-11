哈梅紀錄片批評女王！哈利「大不敬」讓威廉氣炸　兄弟情回不去了

▲ 哈利和威廉的關係恐怕難以改善。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子和妻子梅根在Netflix紀錄片中暗酸許多王室成員，令王室顏面掃地，對兄長威廉王子來說更是屋漏偏逢連夜雨。他當天才得知摯友意外過世的噩耗，再加上紀錄片帶來的衝擊，恐怕讓這段兄弟情再也回不去，因為哈利過去對女王大不敬的態度早就讓威廉氣到不行，片中又批評女王生前的政績，令王室內部相當不滿。

威廉9日在推特發文，道出對摯友過世的悲痛情緒，「昨天我失去一名友人，他一生致力於保護東非一些最著名的國家公園野生動物。馬克．詹金斯（Mark Jenkins）和兒子彼得在察沃國家公園執行空中巡邏任務時不幸罹難。今晚我心繫馬克的妻子、家人和同事，很遺憾他們失去了我們都深愛和欽佩的男人。」

這是哈利梅根的紀錄片播出後，威廉首度公開發聲，雖然對弟弟隻字未提，威廉的友人卻向《每日郵報》透露，紀錄片公開後，二人的關係恐怕再也無法挽回。

據報哈利梅根2年前拋出脫離王室的震撼彈時，哈利對已故女王不尊重的態度令威廉大為憤怒。雖然威廉還未看過紀錄片，但看完恐怕也無法讓他對弟弟改觀。

威廉友人提到，「所有關係都建立在信任的基礎上，對於活在聚光燈下的王室成員來說更是如此。（威廉）王子非常注重隱私，而哈利所做的一切對他來說都是詛咒」，這點讓許多人認為，他們不太可能重修舊好，「已經覆水難收了。」

《每日郵報》先前也披露，這部紀錄片將女王伊莉莎白二世和大英國協政績批評為「帝國2.0」（Empire 2.0），令王室內部不滿爆發。消息人士指出，哈利梅根先前曾擔任女王英國聯邦信託基金會主席和副主席，也一直很高興能夠參與，「直到他們為了賺錢而辭職」，更怒批他們私下決定拍攝紀錄片是極為惡劣的背叛。

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