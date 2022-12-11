新冠疫情滿3年！南韓從「口罩之亂」擺脫陰霾　明年室內免戴口罩

▲2020年新冠疫情爆發之初，南韓民眾排隊購買口罩。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

新冠疫情在全球持續至今將屆滿3年，回顧2019年底、2020初疫情爆發時，由於是人類未知的新型流行疾病，導致各國人心惶惶，包括台灣、南韓等國家都曾爆發過口罩之亂，台灣實施口罩實名制，南韓則實施口罩5部制。如今，南韓陸續解除戴口罩的規定，繼今年5月解除戶外口罩令後，現在又在研擬室內不用戴口罩。

根據《韓聯社》，新冠肺炎疫情爆發至今已滿3年，回顧2020年初新冠疫情襲捲南韓時，南韓境內爆發「口罩之亂」，口罩需求量供不應求，導致價格跟著水漲船高，不僅線上、線下商店幾乎賣到缺貨，甚至囤積口罩的行為也在各地頻傳。

南韓政府今（11）日回顧疫情爆發時的政令宣導。2020年3月，為了穩定與平衡口罩供需市場，南韓政府頒發了「口罩5部制」，並設法提高由政府徵收提供的口罩物量，從原先的50%擴大到80%，且原本10%以內的口罩可以選擇對境外出口，不過因為疫情爆發導致供需失衡，最後政府完全禁止口罩出口。

▲買到口罩的南韓民眾開心拍照。（圖／路透）

在「口罩5部制」中，民眾須依照出生年尾數於星期一至星期五，在藥局、郵局、農協銀行等分流購買政府徵收的口罩，周末則開放給平日沒有買到口罩的民眾，每個要價1500韓元（約新台幣37元），每人限制一周購買2張口罩。

口罩5部制從2020年3月9日實施至該年5月底，該制度實施之初大批排隊人潮擠爆藥局門口，不過隨著口罩徵收量陸續增加，口罩供應也恢復穩定。

2020年5月起，大眾交通運輸工具與各地方政府開始實施義務配戴口罩，2020年10月起更透過相關修法要求民眾義務戴口罩，當時勸導期間為期1個月，之後從該年11月13日起未依規定戴口罩者需要被罰款。

2021年4月12日起，南韓政府追加要求若戶外空間無法維持每人間隔2公尺以上，則須義務戴口罩。

隨著新冠疫情邁入長期化、治療藥劑研發與疫苗接種普及，南韓也傳出檢討是否放寬口罩配戴規定，不過對此南韓政府則長期持謹慎立場，直到今年5月2日Omicron病毒大流行後才宣佈解除戶外口罩義務令，至於新冠肺炎疑似症狀患者、高風險族群、公共場所或50人以上活動等則除外。

▲南韓9月26日全數解除戶外的口罩配戴規範，光州一所國小的學生脫下口罩在操場歡呼。（圖／達志影像／newscom）

在經過夏季大流行、中秋連假後，南韓政府9月26日繼續鬆綁戶外口罩的相關規範，50人以上活動也都可以不用再戴口罩。

如今南韓的新冠防疫規定僅剩下室內（包括大眾運輸）口罩義務令、新冠確診者隔離7天等制度。

南韓政府本月9日終於宣佈室內口罩令解禁的相關規範，將室內口罩義務配戴轉換為勸導、自律配戴，最快今於明年1月鬆綁、最慢則得等到明年3月。

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