　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

報復鄰居新手段！夫婦天花板裝「震樓神器」播鬼哭聲　遭判罰700萬

▲▼韓國上班族,南韓,噪音,南韓鮮肉。（圖／CFP）

▲南韓一對夫妻在天花板安裝低音喇叭播放噪音，導致鄰居不堪其擾。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著現代面臨都市化等高度發展，因「層間噪音」所爆發的社會新聞屢見不鮮。日前，南韓大田一對40多歲的夫婦因為長期以來不堪樓上鄰居製造各種噪音，竟在天花板裝上重低音喇叭，不僅播放重金屬死亡音樂，甚至播放鬼哭聲，最後竟被鄰居一狀告上法院，判處700萬韓元罰金。

根據韓媒《朝鮮日報》、《首爾新聞》，南韓大田廣域市一對住在公寓大樓的40多歲中年夫婦，因為長期以來不堪各種層間噪音打擾，他們認為是拜樓上39歲住戶所賜，於是竟然從去年10月起在自家天安板安裝重低音喇叭，至今年1月為止一共對著樓上播放10次上下的噪音，且每次連續播放長達12小時。

重低音喇叭所播放的內容包括頻繁的腳步聲、拖椅子的聲音、死亡金屬音樂，甚至還包括鬼哭神號的聲音，種種噪音導致樓上住戶被影響到身心俱疲，最後向法院提起告訴。

南韓法律界人士指出，該起案件於10日由大田地方法院刑事3單獨庭負責審理，部長法官吳明熙（오명희）依照違反跟騷法等相關條例，判處該對夫婦700萬韓元（近新台幣16.3萬元）罰金、同時需接受40個小時的跟騷法相關防治課程。

該對夫婦的律師在最後辯論呼籲法官輕判，「他們對於樓上住戶引起的層間噪音感到憤怒，於是才犯下如此愚蠢的蠢事，未來他們一定能和鄰居在毫無紛爭的狀態下圓滿相處。」

對此，法官吳明熙表示，「被告的犯罪行徑持續一段相當長的時間，不僅導致受害者、甚至連其他鄰居也跟著一起持續感到痛苦。從（被告）無法獲得被害者原諒的這點來看，其犯罪行為並不算輕；不過我會考量到他們坦承犯案，且已深刻反省。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►超好用「抗菌洗衣精」特價必囤！加碼「奉天宮金虎爺手工皂」洗出好運

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
百歲人瑞靈前「子孫打一團」！　大哥被弟弟們打死
除濕機開整天「濕度降不下來」！　內行曝2絕招：乾到手指裂
她見寶雅賣1物驚「牙醫診所才有」　內行曝功用
C羅離隊內幕！　曼聯教頭爆「看專訪才知他想走」
「鋼鐵傘兵」秦良丰今重返部隊！　慶30歲生日
情侶機車雙載！女友側坐仰摔遭輾　臟器外露亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防白目男亂坐博愛座！光州地鐵「設感測器」羞恥警告：非孕婦請離開

媽偷吃25歲鮮肉一次就中　女兒收神秘簡訊才知身世！對比照太驚人

卡達變性公主驚爆逃家！「認了同性戀」求英國庇護：怕被父兄殺死

哈利爆不後悔拍攝紀錄片　盼「這2人」更瞭解他

報復鄰居新手段！夫婦天花板裝「震樓神器」播鬼哭聲　遭判罰700萬

下面痛1個月！超音波驚見「寄生蟲入侵睪丸」　陰囊狂扭開趴

紀錄片首曝婚禮熱舞勁爆畫面！梅根卻糗忘「第一支舞曲目」

新冠疫情滿3年！南韓從「口罩之亂」擺脫陰霾　明年室內免戴口罩

埃及12歲男童和10歲堂妹訂婚！　祖父：讓家人永遠有血緣關係

智利火山「噴6000公尺高灰柱」發生地震　火山口周圍5km禁止出入

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

防白目男亂坐博愛座！光州地鐵「設感測器」羞恥警告：非孕婦請離開

媽偷吃25歲鮮肉一次就中　女兒收神秘簡訊才知身世！對比照太驚人

卡達變性公主驚爆逃家！「認了同性戀」求英國庇護：怕被父兄殺死

哈利爆不後悔拍攝紀錄片　盼「這2人」更瞭解他

報復鄰居新手段！夫婦天花板裝「震樓神器」播鬼哭聲　遭判罰700萬

下面痛1個月！超音波驚見「寄生蟲入侵睪丸」　陰囊狂扭開趴

紀錄片首曝婚禮熱舞勁爆畫面！梅根卻糗忘「第一支舞曲目」

新冠疫情滿3年！南韓從「口罩之亂」擺脫陰霾　明年室內免戴口罩

埃及12歲男童和10歲堂妹訂婚！　祖父：讓家人永遠有血緣關係

智利火山「噴6000公尺高灰柱」發生地震　火山口周圍5km禁止出入

許富凱機場逛太瘋「被廣播」！　工作滿檔許願飛日本充電

百歲人瑞喜喪！子孫靈前打成一團　72歲兄頭骨破裂送醫不治

輸中受阻「水產品重傷害」　農委會：加強內外銷「轉東南亞加工」

半個美國都沒了！時空旅人曝災難預言：地球「這天」將遇恐怖襲擊

東園達悟族「希努武士」回蘭嶼潛水　全能型最愛守外野

蔡允潔出道最大尺度！老公禁慾5月忍不住了「有反應」

除濕機開整天「濕度降不下來」！內行曝2絕招：乾爽到手指裂開

粉絲要我親絕對沒問題！胡瓜服務「資深阿嬤」真的親了

阿金見「寶寶收涎」身上滿串餅乾　克制不住貪吃魂撲上去開吃

Suzuki「新雙缸街車／冒險重機」售價公布！折合新台幣30萬有找

橘貓影帝聞媽腳「翻白眼昏倒」　網笑噴：本人是野原廣志嗎？

國際熱門新聞

踢走C羅嗨爆！球迷街頭慶祝遭「殘忍割喉」

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

TikTok百萬網美真面目曝！　領獎畫面嚇壞網

烏無人機空襲俄國境內　爆是五角大廈默許

NBA勇士隊前鋒遭爆「性侵女大生」

風暴過境後　海灘驚見200年古船

連體嬰上班12小時只領1份薪　悲慘過往曝光

習近平訪沙烏地阿拉伯　呼籲以人民幣買石油

卡達變性公主求英國庇護：我怕被父兄殺死

下面痛爆！　26歲男「寄生蟲入侵睪丸」

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

7歲女兒下體痛！她才知遭前夫性侵　還曾亂倫親生母

北約秘書長憂俄烏戰爭失控　恐演變為歐洲大戰

南韓第一夫人「穿拖鞋、翹腳」　遭怒轟無禮

更多熱門

相關新聞

疫情3年！南韓從「口罩之亂」走到明年鬆綁

疫情3年！南韓從「口罩之亂」走到明年鬆綁

新冠疫情在全球持續至今將屆滿3年，回顧2019年底、2020初疫情爆發時，由於是人類未知的新型流行疾病，導致各國人心惶惶，包括台灣、南韓等國家都曾爆發過口罩之亂，台灣實施口罩實名制，南韓則實施口罩5部制。如今，南韓陸續解除戴口罩的規定，繼今年5月解除戶外口罩令後，現在又在研擬室內不用戴口罩。

文在寅愛犬離世　曾與金正恩贈豐山犬生後代

文在寅愛犬離世　曾與金正恩贈豐山犬生後代

TikTok百萬網美真面目曝！　領獎畫面嚇壞網

TikTok百萬網美真面目曝！　領獎畫面嚇壞網

南韓對外出口「連續2年」刷新最高紀錄

南韓對外出口「連續2年」刷新最高紀錄

剩殘破屍塊！行人夜闖國道　卡車直接撞上

剩殘破屍塊！行人夜闖國道　卡車直接撞上

關鍵字：

日韓要聞南韓大田層間噪音

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

踢走C羅嗨爆！球迷街頭慶祝遭「殘忍割喉」

白癡公主咖啡廳才開10天！地主：不給租了

男友KTV廁所激戰小三　叫她在外面等

FB剩老人用？　鄉民揭2致命傷：都用抖音、小紅書

捕獲8點檔男星擺攤賣肉圓！摔馬脊椎變形沒戲拍

小新路跑負評爆炸　主辦單位回應

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

凱恩罰丟點球超懊悔　姆巴佩當場大笑

Wendy分手孫生後「飛泰國體驗第一次」！

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

目睹C羅替補痛哭　女友嘲諷主帥

佩佩：乾脆給阿根廷冠軍！

更多

最夯影音

更多
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！
刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面