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南韓前總統文在寅愛犬離世　曾與金正恩贈豐山犬「生下7隻後代」

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統文在寅先前才傳出疑因不滿預算問題，導致欲罷養3隻豐山犬，其中2隻為北韓（朝鮮）最高領導人金正恩所贈送的「和平禮物」，最後2隻豐山犬由動物醫院交接。日前，文在寅透過臉書發文，表示他10幾年前所飼養的豐山犬，已於昨（10）日安然離世，目前已將該隻愛犬樹葬在自家庭院。

根據《韓聯社》，文在寅10日下午透過臉書沉痛發文，表示愛犬「麻魯」（마루，韓語為地板之意）當天早晨在散步時突然癱坐在地，接著嚥下最後一口氣，在毫無任何痛苦的狀態下離開這個世界，在離世前牠還吃著掉落在地上的紅柿，相當享受悠閒時光，「我們一起進行最後一場散步，非常慶幸能夠在牠斷氣前輕撫著牠」。

文在寅表示，豐山犬麻魯是2008年2月盧武鉉政府結束、他回到慶尚南道梁山市梅谷洞私宅後至今，一路陪伴他在政治這條道路上成長茁壯的愛犬，包括2017年5月當選南韓總統後跟著入住青瓦台，並在之後與金正恩2018年所贈的豐山犬「熊熊」（곰곰，母）生下了7隻後代。

文在寅透過貼文回憶，麻魯是他在私宅時最為英俊、具威嚴的公狗，是家庭長期以來倚賴的心靈伙伴，只要梅骨洞的鄰居在路上看到白狗，都會笑著表示是麻魯誕下的後代，「麻魯住在青瓦台，和來自北韓的豐山犬熊熊一起恩愛生下後代，堪稱是『南北合作』，也算是不枉費牠的狗生了。」

文在寅表示，他已將麻魯的遺體火葬後，以樹葬的形式埋葬在私宅庭院的樹木之間。

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