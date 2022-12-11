烏克蘭無人機打擊俄國境內！　外媒驚曝：五角大廈「開綠燈」

▲ 俄國南部與烏克蘭接壤的庫斯克地區首長6日指控，無人機攻擊導致一座機場起火。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯10月以來猛烈空襲烏克蘭能源基礎設施，而烏克蘭近日頻頻以無人機發動長程攻擊，打擊俄國境內目標作為報復，爆出背後竟有美國國防部默許。英媒披露，五角大廈對於戰爭升級的評估有所改變，使得華府更有可能向烏克蘭提供長程武器，也意味這場長達9個月的戰爭出現重大進展。

英國《泰晤士報》9日以「五角大廈為烏克蘭在俄羅斯境內進行無人機攻擊開綠燈」為題報導，俄軍10月起連日空襲烏克蘭平民以來，五角大廈便修改對烏克蘭戰爭的威脅評估，其中關鍵在於對「向基輔提供武器是否可能導致俄國與北約（NATO）軍事對抗」做出新的判斷。

美國國防部消息人士說明，「我們依然使用相同的情勢升級估算方式，但對升級的憂慮從一開始就改變了。現在情況不同，由於烏克蘭人正遭受俄國人施加的痛苦與暴行」，因此對戰爭的評估已經改變。且據報美國軍方對於俄國將發動戰術核武打擊或攻擊北約成員國的憂慮已經緩解。

該報指出，五角大廈官員正認真考慮烏克蘭的長程武器要求，而這些武器可用於打擊俄國內陸深處。一名高級國防官員對此表示，「沒有什麼是不可能的」，暗示美國可能向烏國提供高科技長程武器，包括飛彈發射器和重型無人機。

BBC報導，華府不希望被認為是公然允許烏克蘭攻擊俄國境內。烏軍被控5日使用蘇聯製無人機，攻擊俄國梁贊（Ryazan）和薩拉托夫（Saratov）地區2座空軍基地，造成3名軍人受到致命傷，另有4人送醫。美國國務卿布林肯6日便對此聲稱，「我們沒有鼓勵，也沒有允許烏克蘭打擊俄國境內。」

但一名美軍消息人士向《泰晤士報》說明，「我們並沒有對基輔說，不要（在俄國或克里米亞）打擊俄國人。我們不能告訴他們該怎麼做，如何使用他們的武器由他們自己決定。但當他們使用我們提供的武器，我們唯一的堅持是，烏軍必須遵守國際戰爭法和日內瓦公約。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmitry Kuleba）8日則表示，儘管華府和基輔都同意，烏軍不會使用美國提供的武器打擊大部分俄國領土，但並不適用於克里米亞。

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