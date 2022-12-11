台南88槍案至今未破！方仰寧首曝偵辦進度：犯嫌分「3個層級」





▲台南市警局長方仰寧透露，學甲88槍案的犯罪集團共分3個層級，目前警方已掌握證據，近期將會有所行動。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳韻如／台南報導

台南學甲88槍案，引發地方譁然，而全案至今未破，檢警日前先後發布「紅龜」洪政軍、孔祥志通緝，孔、洪2人正式列名刑事局「重要緊急查緝專案」。對此，台南市警察局長方仰寧昨（10）日晚間首度公開透露，這起槍案的犯罪集團共分3個層級，包括「教唆指揮、執行、幫助脫逃」，強調近期將會有所查緝，且一定會有具體行動。

方仰寧昨晚到永康分局督勤，並首度透露學甲88槍案的偵辦進度。方仰寧提到，專案小組近日積極跟監、搜索等，已掌握相關證據，後續也將會有所查緝，並有具體動作。

方仰寧表示，該案犯罪集團經分析後，共有指揮、執行、幫助等3個層級，而洪政軍、孔祥志2人則屬執行層級，目前也已掌握釐清，並也已針對兩人發布通緝，接下來將會針對教唆指揮、幫助逃脫的犯嫌有所行動。

▲孔祥志、洪政軍在刑事局「重要緊急查緝專案」上名列1、2名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方仰寧強調，警方辦案不會因為外界或政治因素而被打亂辦案步調，偵查是有一定的節奏，證據也是重要的關鍵，警方仍會以證據及偵查節奏為基礎，進行必要的查緝作為，並適時對外公開說明。針對有政論名嘴要求方仰寧請辭負責，他則回應，自己「決不戀棧，勇於承擔」。