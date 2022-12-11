樓上鄰居「噪音騷擾」3年！台北男崩潰提告　結果出爐

▲樓上鄰居「噪音騷擾」3年，台北男受不了提告鄰居，求償300萬元。（示意圖／資料照）

文／中央社

王姓男子不滿樓上邢姓住戶發出鳥鳴、施工等聲響近3年，提告求償。士院認定邢姓民眾侵害王男居住安寧，日前判決賠償60萬元，且發出侵入王男住處的聲響不得超過一定分貝。

士林地方法院判決書指出，家住台北市士林區的王姓民眾主張，樓上邢姓住戶自民國108年2月起，不時製造類似鳥叫的聲響、拉桌椅聲、施工聲，導致他焦慮、失眠，求償新台幣300萬元，並請法院禁止邢姓住戶製造噪音。

邢姓住戶則辯稱，只會發出一般通常日常生活的環境聲響，並未超過一般人可以忍受的程度，雖曾於108年初施工裝潢，但都有緊閉門窗、縮短工時，請求法院駁回王男之訴。

判決指出，王姓男子曾向台北市政府環境保護局報案55次，也向派出所報案163次，另向法院提出超過3000個影音檔為證；法官勘驗檔案發現有類似鳥類的長嘯聲、敲打聲等，且次數繁多、尖銳刺耳，確實令人不快，但無從判別明確分貝數。

判決書提到，曾赴現場處理糾紛的員警作證表示，確實聽到裝潢聲或鳥叫聲，令人受不了；環保局人員也說，曾聽到邢姓住戶住處傳出破碎機具在破除東西的聲響，經測量沒達到噪音管制標準，但音量、聲頻令人不快。

環保局人員還作證表示，許多同事都曾到現場處理，大家都懷疑到底是正常裝修還是蓄意干擾；社區鄰居也到庭證稱，常聽到邢姓住戶住處傳出刺耳的工具聲響及鳥叫聲。

法官採信證人說詞，認為邢姓住戶經常性、持續性發出超出一般人日常生活所能忍受的聲響，從嚴判決邢姓住戶發出侵入樓下處戶的聲響，不得超過噪音管制標準的「第一類管制區」標準，意即自日間上午7時起至晚間7時止，不得超過全頻55分貝、低頻32分貝；自晚間7時起至晚間10時止，不得超過全頻50分貝、低頻32分貝；自晚間10時起至翌日上午7時止，不得超過全頻35分貝、低頻27分貝。

法官並審酌，邢姓住戶侵害王男居家安寧的人格利益，超越一般人社會生活所能容忍的程度，而屬情節重大，應賠償慰撫金新台幣60萬元。可上訴。

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